Нинішні обмеження триватимуть до тижня, але за однієї умови. Прогноз експерта

Енергетики роблять все можливе

Через пошкодження енергооб’єктів під час масованої ракетно-дронової атаки росіян 25 грудня, в Україні діють графіки відключень світла. Обмеження триватимуть ще щонайменше принаймні 5-7 днів.

Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в ефірі "Ранок.LIVE". За його словами, відключення світла можуть тривати й довше.

Проте блекауту в Україні не буде, запевняє експерт. Енергетики знають, що робити, та як захищати енергосистему.

"В цьому змаганні — вони руйнують, ми відбудовуємо, — ми зараз попереду. Ми це краще робимо, ніж вони можуть руйнувати", — заявив Харченко.

Водночас обмеження, викликані останніми обстрілами росіян, триватимуть до тижня. Цей прогноз — за умови теплої погоди, яка встановилася зараз.

"Якщо почнуться морози, на жаль, за будь-яких сценаріїв будуть обмеження, а за того технічного складу, що ми маємо зараз в енергосистемі, ці обмеження посиляться. Тобто якщо стане -5…-10°C, то буде не півтори черги, а буде три, і до цього теж треба бути готовими, це цілком можливий сценарій", — описав ситуацію директор Центру досліджень енергетики.

Як повідомляв "Телеграф", проблеми з електропостачанням є також й у Росії. Після атаки дронів 25 грудня зникло світло в деяких населених пунктах Бєлгородської області.