Оштрафують усіх? У Міноборони розповіли, як каратимуть за неоновлення даних після 17 липня

Про штрафи можна дізнатися у "Дії"

Усіх, хто не оновив дані до 16 липня, буде оштрафовано. Однак це відбуватиметься не одразу.

Про це розповів речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін. Він розповів, як можна дізнатися про штраф.

"Ми не говоримо, що всіх штрафуватимуть автоматично. Від трьох місяців з дня виявлення та до року з моменту скоєння адміністративного правопорушення, провадження може бути відкрито", — додав Дмитро Лазуткін.

Спікер додав, що штраф – це певна процедура. Тим, хто не оновив своїх даних, не виписуються автоматично штрафи. Обов’язково має бути протокол і має бути ухвала. А дізнаватись про штрафи військовозобов’язані будуть так само, як дізнаються про штрафи за перевищення швидкості.

"У тому ж додатку "Дія" можна буде це зробити", — додав речник.

Він додав, що оновити військово-облікові дані можна й надалі у ТЦК та СП та у додатку "Резерв+". Однак це не звільняє від штрафу, адже 60-денний термін уже минув.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли виписуватимуть перші штрафи. Це станеться нескоро, адже багато керівників ТЦК та СП досі не розібралися у процедурі накладення штрафу. Також ми давали кілька практичних порад, як уникнути штрафу від ТЦК.