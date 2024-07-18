Зробив нове фото із Залужним: Володимир Зеленський прибув до Великої Британії

Президент України Володимир Зеленський прибув до Великої Британії для участі у саміті та зустрічей із партнерами. Там же він зустрівся з колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.

Про це глава держави написав у своєму Telegram-каналі. За опублікованими ним фото видно, що Залужний зустрів його в аеропорту.

"Окрема програма — щодо наших відносин з Великобританією. Зустрінуся з Його Величністю Королем Чарльзом III, Прем’єр-міністром Кіром Стармером, чиновниками, керівниками оборонних компаній", — зазначив Зеленський.

Він додав, що буде також підписано міжурядову угоду про підтримку українського ОПК, обговорено майбутню оборонну співпрацю та розширення наших можливостей захисту.

Повний текст читайте у матеріалі "Телеграфа": Зеленський зустрівся із Залужним у Великій Британії: зробили спільне фото.