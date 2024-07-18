Сделал новое фото с Залужным: Владимир Зеленский прибыл в Великобританию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Великобританию для участия в саммите и встреч с партнерами. Там же он встретился с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным.

Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале. По опубликованным им фото видно, что Залужный встретил его в аэропорту.

"Отдельная программа – относительно наших отношений с Великобританией. Встречусь с Его Величеством Королем Чарльзом III, Премьер-министром Киром Стармером, чиновниками, руководителями оборонных компаний", — отметил Зеленский.

Он добавил, что будет также подписано межправительственное соглашение о поддержке украинского ОПК, обсуждено будущее оборонное сотрудничество и расширение наших возможностей защиты.

Полный текст читайте в материале "Телеграфа": Зеленский встретился с Залужным в Великобритании: сделали общее фото.