Кухня розташована окремо від житлових кімнат, а у ванній є тепла підлога

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Українка придбала будинок у селі Серне Берегівського району Закарпатської області. Однак нове життя виявилося не зовсім таким, як вона уявляла: місцеві переважно спілкуються угорською, а найближчих водойм і лісів поблизу немає.

Попри це, жінка задоволена покупкою. Вона показала свою оселю, розповіла про незвичне для багатьох планування закарпатських будинків, облаштування кімнат і розкрила, у скільки обійшлося житло.

На Закарпатті не всі розуміють українську

Власниця зізналася, що адаптація до місцевого середовища має свої особливості. Зокрема, у селі переважно спілкуються угорською мовою, через що їй непросто знаходити спільну мову із сусідами.

"Бо тут в основному угорська мова і, чесно, мене майже ніхто не розуміє", — розповіла жінка.

Є в обраної місцевості й інші нюанси. За словами власниці, поблизу немає річки чи водойми, де можна було б покупатися або порибалити. Також неподалік немає великого лісу для прогулянок — навколо переважно поля.

Не всі дороги в напрямку Берегова та Мукачева також у хорошому стані. На окремих ділянках є ями, хоча жінка зазначає, що це не критична проблема.

Чим особливі закарпатські будинки

Однією з особливостей придбаної оселі стало її планування. Як пояснила власниця, старі закарпатські будинки часто мають основну житлову частину та прибудови, у яких розміщують кухню й господарські приміщення.

"Класично старі закарпатські будинки — вони побудовані так: є основний будинок, і там уже йдуть прибудови. В основному там кухня і всі такі господарські приміщення. В нас так само, тому кімнати окремо, кухні окремо", — розповіла українка.

У житловій частині облаштовано кілька кімнат. Одну з них подружжя відвело під кабінет чоловіка, який любить допізна працювати за комп'ютером. Сама власниця також облаштувала собі окреме робоче місце з книжками та речами, які їй подобаються.

Є в будинку і спальня з дерев'яною підлогою, старими, але функціональними шафами та пічкою. Деякі кімнати вже мають цілком пристойний ремонт, хоча в інших ще помітно, що будинок певний час стояв без мешканців.

Окрему кімнату в будинку облаштували як робочий кабінет чоловіка

Нинішня власниця поки не планує перефарбовувати стіни чи оновлювати оселю

У кімнаті збереглися старі функціональні шафи та дерев’яна підлога

"Зараз ми нічого не плануємо, я, по крайній мірі, нічого не планую робити, бо мені нема на це сил", — зізналася жінка.

Серед переваг оселі вона відзначила наявність туалету безпосередньо біля входу. За її словами, це особливо зручно в холодну пору року, адже не потрібно виходити надвір уночі.

У житловій частині власниця окремо звернула увагу на великий радіатор. Питання тепла для неї особливо важливе після досвіду попередньої зими в Києві.

Великий радіатор став важливою перевагою після холодної зими в Києві

Тераса, виноградник і незвична кухня

Окремою перевагою будинку стала велика тераса. Господарі вже облаштували там місце для відпочинку, де п'ють каву, обідають і проводять вечори.

"Я вже без тераси не уявляю будинку. Ну от, ну як без тераси? А де присісти?" — поділилася власниця.

Тераса стала місцем для ранкової кави, обідів і вечірнього відпочинку

За її словами, тераса швидко стала одним із найулюбленіших місць у новій оселі. Тут можна посидіти зранку за кавою, пообідати або ввечері випити вина.

Кухня також має незвичну організацію. В одній частині розташована своєрідна їдальня зі столом, куточком і меблями для зберігання. А ось плита та мийка знаходяться в окремому приміщенні.

Робоча частина кухні відокремлена коридором від їдальні

"Тут ні плити, як ви бачите, ні мийки, це чисто така от система зберігання. Тому що тут вони вирішили, що грязна, так скажемо, частина — вона знаходиться окремо", — пояснила українка.

Робоча частина кухні невелика, але обладнана плитою та мийкою

У будинку також є ванна кімната з душем, бойлерна та тепла підлога на кухні й у ванній. Опалення можна забезпечувати за допомогою газового або дров'яного котла.

У ванній будинку є гаряча вода, а сантехніка працює

На подвір'ї розташований власний город, а над ним — великий луг. Росте там і виноград, сорт якого господарі поки не визначили.

Виноград на подвір’ї особливо смакує чоловікові власниці

Скільки коштує будинок на Закарпатті

Точну вартість покупки українка вирішила не називати, зважаючи на побажання попередніх власників.

"Шукала вартість від 30 до 40 тисяч доларів — в цю суму ми і вклалися", — повідомила власниця.

За її словами, перед покупкою довелося переглянути чимало будинків. Деякі варіанти за аналогічні гроші потребували додаткових вкладень у ремонт, тоді як придбану оселю можна було використовувати одразу після заселення.

Саме співвідношення ціни та стану житла стало головним аргументом на користь покупки.

Як повідомляв "Телеграф", українка оцінила успадковану хату в селі Верхні Станівці Чернівецької області у 8 500 доларів.