В "Укренерго" засмутили графіками на 19 липня: особливо не пощастило декільком містам

У деяких областях висока ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

В "Укренерго" оновили графіки відключення світла. Згідно з ними, 19 липня електроенергію в містах України відключатимуть протягом усієї доби.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За інформацією енергетиків, завтра з 00:00 до 9:00 та з 23:00 до 24:00 діятимуть дві черги відключень. А з 9:00 до 23:00 обленерго будуть застосовувати три черги відключень.

Крім того, за інформацією ДТЕК, у Києві, Київській, Одеській, Донецькій та Дніпропетровській областях з 09:00 до 23:00 буде високою ймовірність застосування світло-сірих зон відключень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що в Одесі люди протестують через відключення електрики. Місцеві жителі перекривають вулиці та вимагають увімкнути світло.

Також ми повідомляли про те, що на Дніпропетровщині люди звинуватили ДТЕК у тому, що вони не мають ні світла, ні води. Жителі звернулися до редакції видання "Телеграф" з проханням висвітлити ситуацію, що склалася. За їхніми словами, компанія ДТЕК не реагує на численні скарги та продовжує відключати об’єкти критичної інфраструктури.