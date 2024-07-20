Названо три версії причин вбивства Ірини Фаріон: не виключений і "російський слід"

За українську мову Москва стріляє у скроню, заявили у ВО "Свобода"

Слідство розглядає декілька версій причин вбивства відомої української філологині Ірини Фаріон, на яку 19 липня вчинили замах у Львові. У ВО "Свобода" впевнені, що замовник злочину — Москва.

Глава МВС України Ігор Клименко через вбивство Фаріон провів оперативну нараду у Львові. За його словами, тривають активні розшуки стрільця, також використовуються технічні можливості для ідентифікації нападника.

"Основні версії, які розглядають на цю хвилину: особиста неприязнь, громадсько-політична діяльність пані Фаріон. Не виключаємо, що вбивство має замовний характер", — написав він у Telegram.

Клименко додав, що зараз триває перевірка зібраної оперативної інформації. Він зазначив, що виносити її назагал зарано.

Під час брифінгу глава МВС наголосив, що слідчі не виключають у вбивстві Фаріон "російський слід". Цю версію також перевірять.

Клименко розповів, що на місці злочину знайшли гільзу. Призначено декілька експертиз, зокрема балістична. За його словами, вбивство не було спонтанним, нападник готувався.

Заява "Свободи"

ВО "Свобода" оприлюднила заяву з приводу смерті Ірини Фаріон. Її вбивство там вважають "наказом Москви".

"Цей злочин вигідний Московії і без сумніву здійснений нею. Це їхня споконвічна тактика – фізично винищувати українську еліту. За українську мову Москва стріляє у скроню … Вбивство Ірини Фаріон здійснено за наказом Москви незалежно від того, який виродок безпосередньо його виконав", — йдеться у заяві.

У "Свободі" додали, що правоохоронці мають знайти та покарати виконавця цього злочину. Водночас українська влада "має відкрито назвати замовника – Московію".

"Треба повністю нейтралізувати московську агентуру, в які б шати вона не вбиралася, заборонити її організаційні структури, знищити її фінансову та матеріальну спроможність", — йдеться у заяві.

Як відомо, близько 19:30 19 липня невідомий чоловік вистрілив Ірині Фаріон у скроню біля її будинку у Львові. Її госпіталізували у вкрай важкому стані, у неї сталася глибока мозкова кома, а потім і зупинка серця. Серце змогли запустити, але невдовзі після цього трапилася біологічна смерть.

Нагадаємо, останнє інтерв'ю перед смертю Ірина Фаріон дала "Телеграфу". Вона говорила про українську мову, російськомовних військових, проблеми з освітою в Україні тощо.