"У РФ немає ресурсів": що насправді стоїть за погрозами підірвати греблі в Україні

Ворог використовує всілякі важелі для тиску на громадськість

Заяви Росії про нібито підрив дамб у Києві та Каневі – це спроба залякати українців. Ворог паралельно із цим просуває інформаційну операцію "Мир", щоб схилити Україну до капітуляції.

Про це попередили у Центрі протидії дезінформації. Також українцям відповіли, чи може Росія справді знищити греблі на підконтрольній Україні території.

Офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова заявила, що Україна нібито готує теракти на Київській ГЕС та Канівському водосховищі. Звинуватить потім влада країни в цих підривах нібито саме Росію.

Але у ЦПД стверджують, що таким чином Кремль намагається посіяти паніку серед українців. Паралельно з цим РФ намагається вкидати в українське суспільство наративи про "мир за будь-яку ціну", тобто капітуляцію України. Таким чином ворог сподівається, що під впливом ІПСО українці вимагатимуть від влади піти на поступки РФ аби закінчити війну.

При цьому українців заспокоїли, що Росія не має ресурсів влаштувати підрив на ГЕС і греблі або якось їх пошкодити.

"Попри те, що заява Захарової виглядає як спроба забезпечити Росії алібі перед терактом, Росія не має засобів і можливостей для знищення дамб біля Києва і Канева. Знищити ці об’єкти ракетними ударами неможливо, а варіант підриву через диверсію виключений, оскільки дамби знаходяться під посиленою охороною", — резюмували в ЦПД.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Росія загрожує "військовими заходами" країні НАТО. Марія Захарова зробила нову заяву.