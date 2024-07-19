"Жарко", "спекотно" чи "спечно": як правильно розповісти про погоду українською

Запам’ятайте це правило — і ваша мова буде різноманітною

Тема погоди під час аномально високої температури є актуальною як ніколи. Однак багато хто при цих розмовах вживає росіянізми.

Описуючи погоду, можна вживати "спекотно", "спекотно" або "спечно. Яке слово є правильним, розповідає Ольга Васильєва.

Слово "жарко", як і слово "жара" та "жарити" — українське, воно є у старих українських словниках. Фіксується воно і в сучасному, коли йдеться про високу температуру повітря.

"Кажуть, що моряки, повернувшись з Африки і навіть з екватора, казали, що там не так жарко, як тут в Одесі. (Леся Українка)", — наводить приклад Ольга Васильєва.

А ось слова "спекотно" у старих словниках немає, замість нього використовується "спечно". Як воно з’явилося, складно сказати, адже в сучасних словниках є тільки прикметник "спекотний" та "спекотливий". Ті, для кого українська мова рідна, не кажуть "спекотно" — вони кажуть "жарко".

Російсько-український академічний словник 1924–33 р.р. (О. Кримський, С. Єфремов) російське "жарко" перекладає на українську "гаряче, жарко", а не "жарко". А ось словник Грінченка фіксує "спекотно" та "спечно". Спекотно редактор знайшла лише у Великому тлумачному словнику 2005 р.

"Отже, не біймося мови, вживаємо всі три слова: "спекотно", "спечно", "жарко", — додала редактор.

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