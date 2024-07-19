"М’якосік", "джвяки" та інші: ви й не підозрювали, як українською можна назвати смузі

Є понад 20 синонімів

Українська мова багата на синоніми, але деякі з них практично ніхто не використовує. Наприклад, до слова "смузі" можна нарахувати більш як два десятки аналогічних за змістом слів, які досить цікаві за своїм звучанням.

Добірку синонімів опублікували на сайті "Слововір". Кожне з цих слів може чудово прикрасити вашу мову.

Зазначимо, що слово "смузі" означає густий напій у вигляді змішаних у блендері або міксері ягід, фруктів або овочів (зазвичай одного виду) з можливим додаванням молока, соку, льоду, олії тощо.

Синоніми до слова "смузі" українською мовою:

"джвяки";

"густосік";

"джу́рджя";

"калатайка";

"мʼяк";

"мʼячка";

"мішанка";

"мʼякосік";

"м´якотка";

"бовтанка";

"замішайка";

"мʼякіття";

"мʼякун";

"меливо";

"мус";

"пінка";

"соковитка";

"гамуз";

"взби́тець";

"товканка";

"мʼяківник";

"тертень";

"гладень";

"кула́га".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чим правильно замінити в українській кальковані з російської слова "дрібниця" та "здача. Мовознавець Олександр Авраменко розповів, як ці слова звучатимуть.