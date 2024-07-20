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Ніяких "києвлян" та "запорожців". Як правильно називати жителів Києва, Харкова та Запоріжжя, пояснення Фаріон

Автор
Тетяна Крутякова Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ирина Фарион Новина оновлена 20 липня 2024, 13:46
Ирина Фарион. Фото Колаж "Телеграфу"

І без "харковців"

Відома мовознавиця Ірина Фаріон, яка трагічно померла після замаху, раніше розповідала, як правильно українською називати жителів міста Києва, Харків та Запоріжжя. Чому у такому випадку не можна казати "києвлянин", "запорожець" та "харковець"?

Про це йдеться у підручнику Ірини Фаріон "Мовна норма: знищення, пошук, віднова (культура мовлення публічних людей". Зазначається, що існує лише кілька закінчень та суфіксів, які утворюють правильні назви людей, проживаючих у Харкові, Києві та Запоріжжі.

Як правильно називати жителів Харкова

До чоловіків слід звертатись харківець або харків'янин, а до жінок харківка чи харків'янка. У множині ж правильним варіантом буде харківці та харків'яни.

Тобто до Харкова правильно використовувати суфікс -ець, -ин, ка тощо.

Як правильно називати жителів столиці.

Поширеним є вживання "києвлянин", проте, за словами Фаріон, це груба помилка. Вірно казати на чоловіків — киянин, жінок - киянка, у множині — кияни.

Як правильно називати жителів Запоріжжя

Дехто називає таких людей "запорожцями", але це помилка. Запорожцями називають козаків Запорозької Січі.

Жителів Запоріжжя чоловічої статі правильно величати запоріжець, жіночої — запоріжка, а у множині вірно казати запоріжці. Тобто тут основними суфіксами словотворення виступають -ець, -ка, -ці.

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