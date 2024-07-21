Остановит войну и пойдет с Ким Чен Ыном на бейсбол? Трамп выдал новые резонансные заявления

Американский политик предложил диктатору из Северной Кореи "остыть и расслабиться"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп провел первый предвыборный митинг после покушения на него в Пенсильвании и сделал ряд заявлений по Украине и обратился к диктатору Северной Кореи Ким Чен Ыну. Последнего он пригласил на бейсбол, говоря, что тому хватит уже думать о ядерном оружии, ведь его достаточно.

Трамп отметил, что хорошо ладит с Ким Чен Ыном и даже хотел бы с ним провести вместе время. Он предложил диктатору "просто расслабиться" и вместе сходить на матч.

"Ладить с кем-то – это хорошо, а не плохо. Я всегда говорил ему (Киму, — Ред.): "Почему бы тебе не заняться чем-то другим?" Все, что он хочет делать, это покупать и создавать ядерное оружие. Я говорил: "Просто расслабься, остынь". У него так много ядерного оружия. Я сказал: "Просто расслабься, давай сходим на бейсбольный матч, я покажу тебе, как играть в бейсбол. Пойдем смотреть Yankees", — сказал Трамп про Ына.

В своих заявлениях на тему Украины он сказал, что если он займет президентское кресло, то сможет закончить войну.

"Еще до того, как я займу Овальный кабинет, вскоре после того, как мы выиграем президентские выборы, я урегулирую этот ужасный военный конфликт между Россией и Украиной. Я единственный, кто может сделать такое заявление: я предотвращу третью мировую войну", — подчеркнул Трамп.

На предвыборном митинге также выступил потенциальный вице-президент Джей Ди Вэнс и также упомянул Украину.

"Знаете, нет ничего плохого в укреплении национальной безопасности. Когда мы воюем, мы наносим удары, и удары эти сильны, однако следует соблюдать осторожность и не пытаться втягивать Америку в каждый конфликт на другом конце земного шара. Друзья, иногда это просто не наше дело и нам следует держаться подальше. Ничего в этом такого нет, просто здравый смысл", — сказал он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне российский "президент" Владимир Путин ездил с Северную Корею с визитом к Ким Чен Ыну. После этого на переводовой "засветилась" помощь от северокорейского диктатора.