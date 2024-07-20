Зеленський анонсував зустріч, а Трамп - завершення війни угодою між Україною та РФ: що вони написали після розмови

Трамп подякував главі України, що той звернувся до нього

Президент України Володимир Зеленський, як і було анонсовано західними ЗМІ, провів телефонну розмову із кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Вони домовилися про особисту зустріч.

"Говорив із Дональдом Трампом. Привітав його з номінацією від Республіканської партії та засудив жахливий замах у Пенсильванії. Побажав сил та абсолютної безпеки надалі", — написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.

Президент також сказав Трампу, що двопартійна та двопалатна американська підтримка життєво важлива для України в нашій боротьбі за свободу та незалежність. Зеленський додав, що Україна завжди буде вдячною США за допомогу в зміцненні нашої можливості протистояти російському терору.

"Домовились із президентом Трампом обговорити під час особистої зустрічі, які саме кроки можуть зробити мир чесним і справді тривалим", — зазначив президент.

Що після розмови із Зеленським написав Трамп

У соцмережі Truth Social Трамп заявив, що їхня телефонна розмова із Зеленським була "дуже хороша". Він додав, що президент України привітав його "з дуже успішним проведенням Національного з'їзду Республіканської партії", а також з тим, що він став кандидатом у президенти США. Крім того, за словами Трампа, Зеленський засудив "огидний" замах на кандидата в президенти.

"Я вдячний президенту Зеленському за те, що він звернувся до мене, тому що я, як ваш наступний президент Сполучених Штатів, принесу мир у світ і покладу край війні, яка забрала стільки життів і зруйнувала незліченну кількість невинних сімей. Обидві сторони зможуть зібратися разом та домовитися про угоду, яка покладе край насильству та прокладе шлях до процвітання", – написав Трамп.

Як повідомляв "Телеграф", у своєму свіжому інтерв’ю Зеленський висловився щодо заяв Трампа, що він може закінчити війну за один день. Він наголосив, що основне питання в ціні припинення війни.