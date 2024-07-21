"Це суцільне божевілля": чому ні Джонсон, ні Трамп не мають "мирного плану" насправді

У тексті є два основні протиріччя

Колишній прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон опублікував "мирний план", який, на його думку, міг би використати Дональд Трамп, але текст є суперечливим. У ньому є низка помітних нестикувань, які говорять про те, що насправді цього "мирного плану" не було, немає і не буде.

Таку думку "Телеграфу" висловив експерт-міжнародник, директор Інституту зовнішньої політики Григорій Перепелиця. Він наголосив, що не розуміє, чому навколо цього такі бурхливі обговорення всерйоз.

"Я взагалі не вважаю, що це мирний план. Це просто суцільне божевілля політичне. Якщо хочете, набір алогічних думок, одна з яких спростовує попередню. Я не вважаю, що це план і не розумію, чому це всерйоз обговорюється", — сказав Перепелиця.

Він зазначив, що в тексті Джонсона є деякі нестикування. Наприклад, що російський диктатор Володимир Путін вже був у "групі восьми" і тоді, ще бувши у вдалій позиції, його багато не влаштовувало, а зараз, коли він ворог для більшої частини світу, його знову хочуть посадити за цей стіл.

"Джонсон в одній половині свого тексту стверджує, до речі, абсолютно правильно, що Путін хоче відновити Радянську Імперію, а в другій половині каже, що Трамп хоче запропонувати йому місце за столом "групи восьми" (G-8, після анексії Криму у 2014 році група знову почала збиратися без Росії у форматі G7 — Ред.), глобальне партнерство, і це задовольнить Путіна. Путін уже був за столом групи восьми, він був шановним партнером Заходу, був партнером НАТО по боротьбі з тероризмом, був енергетичним гегемоном Європи, і його все це не влаштовувало. Він хотів відновити свою химерну Імперію. Чому, якщо йому запропонують повернутись туди, де він уже був, його це має влаштувати? Це одна суперечність у цьому плані", — вважає співрозмовник.

Перепелиця додав, що є ще деякі суперечності у тексті Джонсона. Йдеться про умови, якщо Україна переможе чи не переможе.

"Друга суперечність у цьому плані – що Джонсон каже, що Путіна спочатку потрібно перемогти, а потім запропонувати йому ці вигідні пропозиції. Але якщо ви перемагаєте Путіна, то навіщо пропонувати йому вигідні позиції? А якщо ви не перемагаєте Путіна, то вам, напевно, доведеться закінчити війну за тих умов, які пропонує Путін? Чому, якщо ви перемагаєте Путіна, ви хочете, щоб його війська відійшли саме до кордонів 2022 року, а не державних кордонів України? І чому, якщо ви не перемагаєте Путіна, ви хочете, щоб його війська взагалі кудись пішли, а чи не змусили українські війська залишити значну частину України? У чому логіка всього цього плану?", — задається питаннями Перепелиця.

Також співрозмовник "Телеграфа" виділив один із пунктів тексту Джонсона, що частина українських військ після завершення війни дислокуватиметься в країнах Європи, щоб замінити частину 70 тисяч військових США, які розмістили для стримування ймовірної агресії РФ. На його думку, це є нереалістичним.

"Чому ви вважаєте, що українські війська можуть замінити американські на Європейському континенті і це когось задовольнить? Зараз європейці мають американські військові бази, тобто бази ядерної держави, удар по яких означає конфлікт між США і Росією. Ви хочете замінити це українськими базами, тобто базами держави, яку самі європейці навіть не хочуть приймати в НАТО, щоб не спровокувати власний конфлікт із Росією, яка не має на відміну від США ядерної зброї. Тобто, з його баз можна бити абсолютно безпечно, що Путін і зараз робить — знищує українські військові об'єкти", — зауважив Перепелиця.

До того ж він згадав, що Борис Джонсон є прихильником "брекситу", а ця ідея є не найкращою для Британії.

"Знову ж таки, я завжди закликаю не шукати логіки в словах Бориса Джонсона. Тому що Борис Джонсон шанувальник "брекситу" (Вихід Великобританії з Європейського союзу, скорочено брексит, — Ред.). Сама ідея "брекситу" для Великобританії була ідіотською. Вона допомагала Джонсону зайняти місце у політиці. Він цим скористався.. І вся політична діяльність Джонсона – це демонстрація того, як він намагається посісти своє місце під сонцем за допомогою привабливих, але не реалістичних ідей. Ніхто не сказав, що ці йде не можуть сподобатися людям. Можуть. Але вони просто призводять до катастроф", — додає співрозмовник.

Експерт резюмував, що з огляду на все вищесказане можна сказати, що ні у Джонсона, ні у Трампа немає і не буде ніякого "мирного плану".

"Звичайно, ми можемо бути вдячними Джонсону, що він був прихильником України з перших днів нашої боротьби з ворогом, але це не робить Джонса ні розумною людиною, ні реалістичною людиною. Вся ця історія показує, що ніякого реального плану ні Джонсон, ні Трамп не мали, немає і, повірте мені, не буде. Не можна знайти чорну кішку в кімнаті, тим більше коли її там немає", — підсумував Перепелиця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що не врахували при розробці "мирного плану" Трампа-Джонсона. Багато хто вже критикував ті пункти, які вказані в тексті.