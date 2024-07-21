"Это сплошное сумасшествие": почему ни у Джонсона, ни у Трампа нет "мирного плана" на самом деле

В тексте есть два основных противеречия

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон опубликовал "мирный план", который, по его мнению, мог бы использовать Дональд Трамп, но текст является противоречивым. В нем есть ряд заметных несостыковок, которые говорят о том, что на самом деле этого "мирного плана" не было, нет и не будет.

Такое мнение "Телеграфу" выразил эксперт-международник, директор Института внешней политики Григорий Перепелица. Он подчеркнул, что не понимает, почему вокруг этого такие бурные обсуждения всерьез.

"Я вообще не считаю, что это мирный план. Это просто сплошное сумасшествие политическое. Если хотите, набор алогичных мыслей, одна из которых опровергает предыдущую. Я не считаю, что это план и не понимаю, почему это всерьез обговаривается", — сказал Перепелица.

Он отметил, что в тексте Джонсона есть некоторые несостыковки. Например, что российский диктатор Владимир Путин уже был в "группе восьми" и тогда, еще будучи в удачной позиции, его многое не устраивало, а сейчас, когда он враг для больше части мира, его вновь хотят посадить за этот стол.

"Джонсон в одной половине своего текста утверждает, кстати, абсолютно правильно, что Путин хочет возобновить Советскую Империю, а во второй половине говорит, что Трамп хочет предложить ему место за столом "группы восьми" (G-8, после аннексии Крыма в 2014 году группа вновь стала собираться без России в формате G7 — Ред.), глобальное партнерство, и это удовлетворит Путина. Но тогда нет ответа на логичный вопрос: Путин уже был за столом "группы восьми", он был уважаемым партнером Запада, был партнером НАТО по борьбе с терроризмом, был энергетическим гегемоном Европы, и его всё это не устраивало. Он хотел возобновить свою химерную Империю. Почему, если ему предложат вернуться туда, где он уже был, его это должно устроить? Это одно противоречие в этом плане", — считает собеседник.

Перепелица добавил, что есть еще некоторые противоречия в тексте Джонсона. Речь идет об условиях, если Украина победит или не победит.

"Второе противоречие в этом плане — что Джонсон говорит, что Путина сначала нужно победить, а потом предложить ему эти выгодные условия. Но если вы побеждаете Путина, зачем предлагать ему выгодные позиции? А если вы не побеждаете Путина, то вам, наверное, придется закончить войну на тех условиях, которые предлагает Путин? Почему, если вы побеждаете Путина, вы хотите, чтобы его войска отошли именно до границ 2022 года, а не государственных границ Украины? И почему, если вы не побеждаете Путина, вы хотите, чтобы его войска вообще куда-то пошли, а не заставили украинские войска оставить значительную часть Украины? В чем логика всего этого плана?", — задается вопросами Перепелица.

Также собеседник "Телеграфа" выделил один из пунктов текста Джонсона, что часть украинских войск после завершения войны будет дислоцироваться в странах Европы, чтобы заменить часть 70 тысяч военных США, которые разместили для сдерживания вероятной агрессии РФ. По его мнению, это нереалистично.

"Почему вы считаете, что украинские войска могут заменить американские на Европейском континенте и это кого-то удовлетворит? Сейчас у европейцев американские военные базы, то есть базы ядерного государства, удар по которым означает конфликт между США и Россией. Вы хотите заменить это украинскими базами, то есть базами государства, которое сами европейцы даже не хотят принимать в НАТО, чтобы не спровоцировать собственный конфликт с Россией. Государства, которое не имеет в отличие от США ядерного оружия. То есть, по его базам можно бить абсолютно безопасно, что Путин и сейчас делает — уничтожает украинские военные объекты", — подметил Перепелица.

К тому же, он вспомнил, что Борис Джонсон является сторонником "брексита", а эта идея является не самой лучшей для Британии.

"Опять-таки, я всегда призываю не искать логики в словах Бориса Джонсона. Потому что Борис Джонсон поклонник "брексита" (Выход Великобритании из Европейского союза, сокращённо брексит, — Ред.). Сама идея "брексита" для Великобритании была идиотской. Но она помогала Джонсону занять место в политике. Он этим воспользовался. И вся политическая деятельность Джонсона — это демонстрация того, как он пытается занять свое место под солнцем с помощью привлекательных, но не реалистичных идей. Никто не сказал, что эти идеи не могут понравиться людям. Могут. Но они просто приводят к катастрофам", — добавляет собеседник.

Эксперт резюмировал, что учитывая все вышесказанное, можно сказать, что ни у Джонсона, ни у Трампа нет и не будет никакого "мирного плана".

"Конечно, мы можем быть благодарными Джонсону, что он был сторонником Украины с первых дней нашей борьбы с врагом, но это не делает Джонса ни умным человеком, ни реалистичным человеком. Вся эта история показывает, что никакого реального плана ни у Джонсона, ни у Трампа не было, нет и, поверьте мне, не будет. Нельзя найти черную кошку в комнате, тем более, когда ее там нет", — подытожил Перепелица.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что не учли при разработке "мирного плана" Трампа-Джонсона. Многие уже подвергли критике те пункты, которые указаны в тексте.