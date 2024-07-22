"Не розуміють, як працює система": експертка пояснила, чи справді Україна продає світло за кордон

Інформація про продаж електроенергії є публічною, вона розміщується у відкритому доступі

В Україні вже деякий час вимикають світло. І найпоширенішим фейком є те, що наша країна експортує світло в країни ЄС. Але чи дійсно це так?

Відповідь на це питання надала заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у бліцінтерв'ю OBOZ.UA. Вона каже, що експорт електроенергії не може здійснюватися, коли в енергосистемі існує дефіцит.

За її словами, енергетика сьогодні під постійним ворожим прицілом. Лише від початку березня цього року Росія знищила понад 9 ГВт нашої генерації. Всі доступні потужності вітчизняних електростанцій зараз працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

"Експорт електроенергії не може здійснюватися, коли в енергосистемі існує дефіцит. Ані в Румунію, ані в Молдову, ані в будь-яку іншу країну ми не експортуємо електроенергію. Навпаки, щодня ми імпортуємо електроенергію, а часом залучаємо й аварійну підтримку з сусідніх європейських держав: Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови. На жаль, в інформаційному просторі часто маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, що є фізичним явищем", — каже вона.

Гринчук також додала, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. Коли енергосистеми з'єднані між собою (так, як українська, молдовська, румунська, угорська, словацька та польська), між ними існують технічні перетоки.

"Це природне явище, обумовлене законами фізики. Але ці перетоки незначні, й завжди погодинний баланс близький до нуля: скільки йде за кордон – стільки ж одразу повертається в Україну", — додає заступниця.

Також Світлана Гринчук підкреслила, що дехто помилково чи цілеспрямовано плутає ці технічні перетоки з комерційним експортом, не розуміючи, як працює об’єднана енергосистема.

В неї запитали, чому неможливо "таємно експортувати" електроенергію так, щоб цього ніхто не помітив. Вона відповіла, що українська енергосистема є частиною європейської енергомережі. І за її словами, інформація про продаж електроенергії є публічною, вона розміщується у відкритому доступі на офіційних ресурсах як українських, так і європейських. Усі охочі можуть з нею ознайомитись.

"На сайті ENTSO-E можна переконатись у відсутності експорту з України, подивившись на сторінку Scheduled Commercial Exchanges (Комерційний експорт), вкладка Border – Country: з України електроенергія не продається – там усюди стоїть "0". Також інформація про щоденні міждержавні аукціони експорту/імпорту електроенергії є на європейській платформі JAO", — наголосила Гринчук.

Вона ще раз нагадала, що через руйнування РФ в Україні втрачено 9 ГВт генеруючих потужностей. Щоб повернути такий обсяг генерації, потрібні роки найактивнішої роботи з відбудови зруйнованих і спорудження нових потужностей.

Раніше "Телеграф" писав, що уряд України ухвалив рішення розширити перелік об’єктів, яким гарантовано пріоритетне енергопостачання. Зокрема, світло тепер не вимикатимуть у населених пунктах поблизу кордону з РФ.