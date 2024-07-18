Уряд вирішив не відключати світло в деяких населених пунктах: кого торкнеться

Шмигаль пообіцяв покращити алгоритм відключень

Уряд України ухвалив рішення розширити перелік об’єктів, яким гарантовано пріоритетне енергопостачання. Зокрема, світло тепер не вимикатимуть у населених пунктах поблизу кордону з РФ.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. За його словами, уряд конкретизував список.

Окрім об’єктів газо-, тепло-, електро-, водопостачання та водовідведення, лікарень, відключатись від світла не будуть населені пункти, а також об’єкти в 20-кілометровій зоні від кордону з росією, Білоруссю та в 20-ти кілометрах прифронтової зони", — розповів він і додав, що це рішення стало результатом комунікацій з обласними військовими адміністраціями.

Також Шмигаль пообіцяв покращити алгоритм, який забезпечить рівномірну черговість та тривалість відключень.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 18 липня у двох областях України запровадили екстрені відключення світла. Під час таких відключень електроенергія може бути відсутнім невизначений час.