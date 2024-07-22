"Не понимают, как работает система": эксперт объяснила, действительно ли Украина продает свет за границу

Информация о продаже электроэнергии публичная, она размещается в открытом доступе

В Украине уже некоторое время выключают свет. И самым распространенным фейком есть то, что наша страна экспортирует свет в страны ЕС. Но действительно ли это так?

Ответ на этот вопрос предоставила заместитель министра энергетики Светлана Гринчук в блиц-интервью OBOZ.UA. Она говорит, что экспорт электроэнергии не может производиться, когда в энергосистеме существует дефицит.

По ее словам, энергетика сегодня находится под постоянным враждебным прицелом. Только с начала марта этого года Россия уничтожила более 9 ГВт нашей генерации. Все доступные мощности отечественных электростанций сейчас работают исключительно для покрытия внутреннего потребления – соответственно, экспорт электроэнергии за пределы Украины не осуществляется.

"Экспорт электроэнергии не может осуществляться, когда в энергосистеме существует дефицит. Ни в Румынию, ни в Молдову, ни в любую другую страну мы не экспортируем электроэнергию. Напротив, каждый день мы импортируем электроэнергию, а иногда привлекаем и аварийную поддержку из соседних европейских государств" : Польше, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы.

Гринчук также добавила, что украинская энергосистема является частью европейской сети. Когда энергосистемы соединены между собой (так как украинская, молдавская, румынская, венгерская, словацкая и польская), между ними существуют технические перетоки.

"Это природное явление, обусловленное законами физики. Но эти перетоки незначительны, и всегда почасовой баланс близок к нулю: сколько уходит за границу – столько же сразу возвращается в Украину", — добавляет заместитель.

Также Светлана Гринчук подчеркнула, что некоторые ошибочно или целенаправленно путают эти технические перетоки с коммерческим экспортом, не понимая, как работает объединенная энергосистема.

У нее спросили, почему невозможно "секретно экспортировать" электроэнергию так, чтобы этого никто не заметил. Она ответила, что украинская энергосистема является частью европейской сети. И по ее словам, информация о продаже электроэнергии публичная, она размещается в открытом доступе на официальных ресурсах как украинских, так и европейских. Все желающие могут с ней ознакомиться.

"На сайте ENTSO-E можно убедиться в отсутствии экспорта из Украины, посмотрев на страницу Scheduled Commercial Exchanges (Коммерческий экспорт), вкладка Border – Country: из Украины электроэнергия не продается – там везде стоит "0". Также информация о ежедневных межгосударственных аукционах экспорта /импорта электроэнергии есть на европейской платформе JAO", — подчеркнула Гринчук.

Она еще раз напомнила, что из-за разрушения РФ в Украине потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей. Чтобы вернуть такой объем генерации, нужны годы наиболее активной работы по восстановлению разрушенных и новых мощностей.

Ранее "Телеграф" писал, что правительство Украины приняло решение расширить перечень объектов, которым гарантировано приоритетное энергоснабжение. В частности, свет теперь не будут выключаться в населенных пунктах вблизи границы с РФ.