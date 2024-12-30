Податкову службу України очолить чиновник із Києва - що про нього відомо

Глава держави займається зміною кадрів

Екс-голова Київської ОДА Руслан Кравченко найімовірніше очолить Податкову службу України. Він має низку державних нагород і раніше працював прокурором.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк . "У нього біографія все ж таки більше робота в прокуратурі. Але, подивимося", — зазначив політик.

"Телеграф" вирішив розповісти читачам про Руслана Кравченка та його кар’єру в українській політиці.

Що відомо про Руслана Кравченка

Народився він у 1990 році у Сєвєродонецьку Луганської області, де й закінчив школу. Протягом 2005-2007 років продовжував навчання у Київському військовому ліцеї імені Івана Богуна.

З 2007 до 2012 року навчався на військово-юридичному факультеті Національного університету "Юридична академія України імені Ярослава Мудрого".

Кар’єра

15 серпня 2012 року Руслана Кравченка було призначено на посаду слідчого Севастопольської прокуратури, де він відповідав за забезпечення дотримання законів у військовій сфері Кримського регіону України. Вже за рік Кравченка було підвищено до посади старшого слідчого, на якому він працював до анексії Криму у 2014 році.

2014 року отримав призначення на посаду старшого прокурора Рівненської, а потім Львівської прокуратури з нагляду за дотриманням законів у військовій сфері Західного регіону України.

З 2015 до 2019 року Руслан Кравченко працював у Головній військовій прокуратурі Генеральної прокуратури України.

З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника військового прокурора Центрального регіону України і ще встиг спробувати себе на низці посад.

З 2020 по 2021 рік Руслан Кравченко працював начальником управління процесуального керівництва з кримінальних проваджень про злочини у сфері оборонно-промислового комплексу Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сферах Офісу Генерального прокурора України.

З 15 березня 2021 року по квітень 2023 року Руслан Кравченко очолював Бучанську окружну прокуратуру Київської області.

З 31 березня 2022 року проводив фіксацію та розслідування військових злочинів росіян у Бучі.

У квітні 2023 року був призначений головою Київської обласної державної адміністрації.

Нагороди

Орден "За заслуги" ІІІ ступеня (23 серпня 2022)

Орден Данила Галицького (2016)

Відмінність Президента України "За участь в антитерористичній операції" (2016)

Нагрудний знак "Знак Пошани" (2018)

Нагрудний знак "За сумлінну службу в органах прокуратури" (2019)

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