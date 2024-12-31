Помер український футболіст, який потрапив у страшну ДТП

Футболіст не був за кермом під час аварії

У понеділок, 30 грудня, не стало українського футболіста, колишнього півзахисника "Вереса" Владислава Семенчука. Напередодні пішов із життя колишній футболіст низки українських клубів.

Про смерть Семенчука повідомила пресслужба "Вереса" у telegram. Гравець помер у реанімації, куди потрапив після жахливої ДТП.

"Сумна звістка для всієї родини "Вереса".

На жаль, помер колишній гравець нашого клубу Владислав Семенчук, який перебував у реанімації після тяжкої ДТП.

Ми висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким Владислава", — йдеться у повідомленні.

За даними rivnepost.rv.ua, автопригода за участю футболіста сталася 26 грудня о 16:14 між селами Дюксин та Деражне на Рівненщині.

Поліцейські встановили, що водій автомобіля BMW, 22-річний мешканець селища Оржев (Рівненська область) під час обгону хетчбека Ford Fusion під керуванням 22-річної мешканки Львівської області, з’їхав у кювет та врізався у дерево.

Внаслідок ДТП травмувалися водій легковика та двоє його пасажирів: 20-річний мешканець села Деражне та 28-річний Владислав Семенчук. Медики госпіталізували постраждалих до лікарні, однак урятувати останнього не зуміли.

Страшна ДТП у Рівненській області

Зазначимо, Семенчук виступав за "Верес" із 2019 по 2022 рік. Влітку 2024 року гравець завершив кар’єру.

Нагадаємо, у 2024 році помер Михайло Фоменко, колишній футболіст "Динамо" та екстренер збірної України з футболу. У липні 2023 року він повідомляв, що лікується від онкології.