Не зарплата: скільки отримують мобілізовані

Виплата залежить від роду військ, звання тощо

Мобілізація в Україні триває. Стати до лав війська можна навіть не отримуючи повістку — доступна служба за контрактом. Це дає можливість обрати частину. Для тих хто мобілізується варто знати, що від першого дня мобілізації починають нараховувати грошове забезпечення. Це вид виплат який заміняє зарплату у ЗСУ.

Як розповідає АрміяInform, днем мобілізації вважається той день, коли вас направили на службу в частину або на навчання з ТЦК та СП. На відміну від зарплати, виплачується грошове забезпечення загальним платежем раз на місяць. Мінімальний рівень грошового забезпечення у 2024 році — 20 130 гривень. На збільшення цієї суми впливають різні чинники.

Основними видами грошового забезпечення є посадовий оклад, оклад за військовим званням та надбавка за вислугу років. Додатковими видами грошового забезпечення є надбавки за кваліфікацію, почесні звання тощо, підвищення посадового окладу, доплата за науковий ступінь, різноманітні премії. Одноразовими є винагороди за водолазні роботи, бойове чергування, стрибки з парашутом тощо та різноманітні види допомоги.

Зазначається, що розмір грошового забезпечення залежить від того, де проходить службу мобілізований. Знаючи своє звання, вислугу років та тарифний розряд можна самостійно порахувати, який розмір грошового забезпечення ви можете отримати на спеціальному онлайн калькуляторі Міністерства оборони.

Раніше "Телеграф" розповідав, що штраф за несвоєчасне оновлення даних в ТЦК та СП можна оскаржити в суді. Проте для цього потрібно мати вагому причину.