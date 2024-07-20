ТЦК штрафують за неоновлення даних: чи це можна оскаржити

Нюанси законодавства можуть бути складними

В Україні 16 липня добіг кінця встановлений законом період, за який військовозобов’язані повинні були оновити дані в ТЦК. Тепер ті люди, які не встигли це зробити, отримуватимуть великі штрафи, проте їх можна оскаржити.

Про це розповів юрист Дмитро Франчук у коментарі РБК Україна. За його словами, юридичні аспекти мобілізаційного законодавства можуть бути складними, а між теорією та практикою можуть виникати розбіжності.

"На практиці ТЦК та СП справді штрафують військовозобов’язаних за неактуалізацію даних. Однак якщо військовозобов’язаний не згоден з таким штрафом, він може його оскаржити в суді", — пояснює Франчук.

За його словами, щоб накласти штраф, правоохоронці чи ТЦК повинні мати докази того, що військовозобов’язаний не оновив дані, та що ці дані не можуть бути отримані з інших державних баз. Щоб перевірити всі ці бази, необхідно витратити багато часу та зусиль.

"Парадокс полягає в тому, що згідно із законом військовозобов’язані мають оновлювати свої дані, але на практиці штрафи часто накладаються без повної перевірки доступності цих даних в інших базах", — сказав він.

Юрист наголошує, що військовозобов’язані могли виконати свої зобов’язання, але дані могли не оновитися в одній із численних баз. До того ж новий закон не має чіткого визначення того, як ТЦК можуть отримати доступ до цих баз. Також там незрозуміло, що робити, якщо інформація тимчасово не доступна, наприклад, якщо військовозобов’язаний знявся зі старого місця проживання, але поки не прописався на новому.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як дізнатися, чи було виписано штраф військовозобов’язаному за не оновлення даних чи ні.