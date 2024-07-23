Українська компанія VODA UA стала офіційним партнером Федерації хокею України. Відтепер спортсмени національної збірної отримуватимуть підтримку у забезпеченні необхідною питною водою під час тренувань та змагань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Директор VODA UA Катерина Садова наголосила, що компанія рада приєднатися до розвитку українського спорту, особливо хокею, який поступово відновлює свої позиції.

"Ми спостерігаємо за поверненням глядачів на трибуни, а національна збірна досягла значного успіху, вигравши олімпійський передкваліфікаційний турнір. Це найбільше досягнення за останні шість-сім років", – сказала Садова.

Вона також висловила надію на видовищність матчів плей-офф чемпіонату України та високу зацікавленість з боку вболівальників.

Президент Федерації хокею України Георгій Зубко наголосив на важливості співпраці з національним брендом: "Для справжнього українського хокею найприємніше, що нашим партнером став саме український бренд. Якщо вода, то UA. Рідна, справжня, українська".

Об'єднуючи зусилля, VODA UA та Федерація хокею України сподіваються зробити значний внесок у розвиток хокею та його популяризацію у країні.

Як повідомлялося, VODA UA є партнером футбольного клубу "Шахтар", а також забезпечує водою відділення дитячої лікарні "Охматдит" та центр реабілітації Superhumans.