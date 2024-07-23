Чи каратимуть військовозобов’язаних за кордоном за неоновлення даних: відповідь юриста

Якщо ж військовозобов’язаний не сплатить штраф, буде відкрито виконавче провадження.

Відповідно до нового закону про мобілізацію всі військовозобов’язані повинні оновити свої дані. За порушення цієї норми військовозобов’язаним загрожує штраф.

Про це розповів адвокат ЮФ "GRACERS" Сергій Савінський у коментарі "РБК-Україна". Він наголосив, що це є адміністративною відповідальністю.

"Якщо чоловік не став на військовий облік і не оновив своїх даних, то його можуть притягнути до адміністративної відповідальності за ст. 210 КУпАП (Кодекс України про адміністративні правопорушення, — ред.), яка передбачає накладення штрафу у розмірі 17 000-25 500 грн. ", — каже юрист.

Він додав, що всі чоловіки, яким виповнилося 17 років, повинні стати на військовий облік призовників, навіть перебуваючи за кордоном. За порушення цієї норми особу також можна притягнути до адміністративної відповідальності за зазначеною статтею КУпАП.

Що буде у разі несплати штрафу

Якщо особа не оскаржить постанову про притягнення до адміністративної відповідальності та не заплатить штраф, щодо неї буде відкрито виконавче провадження. В результаті буде стягнуто відповідну суму у розмірі накладеного штрафу за рахунок коштів, рухомого та нерухомого майна.

Раніше ми розповідали, як можуть оновити свої дані військовослужбовці за кордоном. Вони можуть оновити свої дані двома способами. Також "Телеграф" писав про те, що робити, якщо зупинили працівники ТЦК.