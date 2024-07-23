"Розраховуйте на себе": у ДТЕК дали чесний прогноз щодо відключень світла взимку

Кожен ще має час, щоб підготуватися

Наступна зима для України буде складною в плані відключень електрики. Тому кожному українцю треба подумати про те, як він її проходитиме.

Таку думку озвучив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук на форумі "Майбутнє української енергетики". За його словами, кожен має розраховувати насамперед на свої сили.

"Розраховуйте на себе. Я не жартую. Все в наших руках і залежить від кожного з нас", — сказав Сахарук.

За його словами, якщо кожен українець подумає про те, як він проходитиме зиму та підготується до неї, то холодний період він переживе легше. При цьому глава ДТЕК висловив сподівання, що решту зроблять енергетики.

Водночас він вважає, що всі залучені до процесу підготовки енергетики, включаючи уряд, мають наростити швидкість робіт.

"Її потрібно помножити на 100. Тоді ми щось встигнемо у всіх процесах", — наголосив Сахарук.

Як повідомлялося раніше, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль розповіла, що в Україні ситуація з електрикою покращиться ще не скоро. За її словами, всі електростанції вже "пристріляні" росіянами, а по деяких із них удари були вже кілька десятків разів.