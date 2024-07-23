"Рассчитывайте на себя": в ДТЭК дали честный прогноз по отключениям света зимой

У каждого еще есть время, чтобы подготовиться

Следующая зима для Украины будет сложной в плане отключений электричества. Поэтому каждому украинцу надо подумать о том, как он будет ее проходить.

Такое мнение озвучил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук на форуме "Будущее украинской энергетики". По его словам, каждый должен рассчитывать в первую очередь на свои силы.

"Рассчитывайте на себя. Я не шучу. Все в наших руках и зависит от каждого из нас", — сказал Сахарук.

По его словам, если каждый украинец подумает о том, как он будет проходить зиму и подготовится к ней, то холодный период он переживет легче. При это глава ДТЭК выразил надежду, что остальное сделают энергетики.

Вместе с тем он считает, что все привлеченные к процессу подготовки энергетики, включая и правительство, должны нарастить скорость работ.

"Ее нужно умножить на 100. Тогда мы что-то успеем во всех процессах", — подчеркнул Сахарук.

Как сообщалось ранее, бывшая советница министра энергетики Лана Зеркаль рассказала, что в Украине ситуация с электричеством улучшится еще не скоро. По ее словам, все электростанции уже "пристреляны" россиянами, а по некоторым из них удары были уже пару десятков раз.