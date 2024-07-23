Правда та брехня про відключення світла: ТОП-9 відповідей на гарячі питання

Ми зібрали відповіді на найпоширеніші питання

Влітку в Україну повернулися багатогодинні відключення світла, а з ними й традиційні питання та нарікання мешканців. Чи продаємо ми світло за кордон? Навіщо відключати електрику уночі? Чому Київ залишається з відключеннями довше інших міст?

"Телеграф" зібрав відповіді на найпопулярніші питання, які виникають в українців у зв’язку з відключеннями. Отже:

Чому вночі вимикають світло?

На це впливає кілька факторів. По-перше, дефіцит електроенергії в енергосистемі цілодобовий, навіть уночі, кажуть у ДТЕК. До того ж багато споживачів підлаштовуються під графіки відключення та розв'язання багатьох питань переносять на ніч, тому графіки відключень теж діють вночі.

Вночі не працюють сонячні електростанції, а гідроелектростанції закачують воду. Для цього їм також потрібна енергія.

Чому світло вимикають не за графіком?

Відключення світла можуть бути довшими за анонсовані через технічні причини, різкий ріст споживання чи аварії.

Графік відключення світла може не працювати коректно через наступні 5 причин:

Розпорядження "Укренерго". Подача електроенергії з різних підстанцій (у цьому випадку бригади можуть не встигнути вчасно дати світло). Знеструмлення через негоду. Аварія в електромережах. Планові ремонтні роботи.

Однією з основних причин є додаткові розпорядження "Укренерго". Компанія може їх видавати, якщо потрібно збільшити обмеження споживання електроенергії.

Найпоширеніша причина аварій, крім обстрілів?

Причинами відключень також є самі відключення. Постійні вимикання також негативно впливають на систему і є причиною аварій в енергосистемі.

Система перебуває в дуже крихкому стані, оскільки вона не проектована і не призначена працювати в режимах вмикання — вимикатися. Це негативно впливає на обладнання на всіх рівнях – від квартирного до трансформаторів та апаратури на великих високовольтних підстанціях.

Чи продає Україна електроенергію Європі?

Найпоширенішим фейком є те, що наша країна експортує світло в країни ЄС. На жаль, в інформаційному просторі часто маніпулюють інформацією про технічні перетоки між енергосистемами України та ЄС, що є фізичним явищем. У Міністерстві енергетики пояснюють, що експорт електроенергії не може здійснюватися, коли в енергосистемі існує дефіцит.

За її словами, енергетика сьогодні під постійним ворожим прицілом. Всі доступні потужності вітчизняних електростанцій працюють винятково для покриття внутрішнього споживання – відповідно експорт електроенергії за межі України не здійснюється.

Навпаки, щодня ми імпортуємо електроенергію, а часом залучаємо й аварійну підтримку з сусідніх європейських держав: Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови.

Чому в Києві вимикають більше, ніж в інших містах?

У Києві частіше, ніж в інших областях України, запроваджують відключення світла. Це повʼязано в тому числі з великою кількістю критичної інфраструктури, пояснював гендиректор компанії Yasno Сергій Коваленко.

Від максимально можливого обʼєму споживання віднімається обʼєм критичної і вже залишок розподіляється між всіма споживачами.

Чи виплачують компенсації за відключення?

За вимкнення електрики можна отримати компенсацію, якщо ремонт електромережі триває понад 22 години.

Але у ДТЕК розповіли, що компанія надає свої послуги якісно, оскільки працює у ситуації постійних форс-мажорів.

Компанія виплачує компенсації за відключення світла у разі, якщо не вписується у строки. Однак, за словами генерального директора, це не є масовою історією.

Чому "згорає" техніка після увімкнення світла?

Регулярні перебої з електропостачанням негативно впливають на більшість побутової техніки. Після вимкнення світла необхідно витягнути з розетки всі штекери енергоємних приладів. У цьому списку є бойлер, чайник, електроплита, пральна машина, обігрівачі тощо.

Коли світло знову повернеться у ваше житло, не вмикайте все й одразу. Система може витримати перенапруги. Тому енергоємну техніку краще підключати по черзі — при цьому вимикаючи попередній прилад, якщо маєте намір користуватися ще й додатковим. Найкраще запускати їх у роботу через 20-30 хвилин після появи світла.

Чому не підключають установки, подаровані США?

Лише одна з 96 когенераційних установок, переданих Україні ще кілька місяців тому Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), була встановлена. І цим містом став Житомир. Чому не підключили решту?

Одна з найголовніших проблем – брак коштів. У деяких громадах – відсутні гроші на проведення повного циклу процедур, а це — закупівля проєкту, виготовлення проєкту, оплата виготовлення проєкту, потім закупівля процедур по монтажу і підключенню установок до мережі тощо.

Суттєвою проблемою, як це не дивно, є наразі і дефіцит компаній та фахівців, які могли б забезпечити процес монтажу установок.

Серед перешкод є також і певна неорганізованість органів місцевого самоврядування.

Коли скасують відключення?

Якщо не буде нових атак на інфраструктуру з боку російських окупантів та вчасно закінчиться ремонт на енергоблоках АЕС, то орієнтовно в кінці серпня — жовтні вже не буде відключень електроенергії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки українцям обходиться зарядка повербанку за новими тарифами.