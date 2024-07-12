Без цього енергосистему не відновити: Зеркаль відверто висловилася про ситуацію в Україні

Ситуація непроста, і вона покращає нескоро

В Україні продовжуються відключення електроенергії. Зараз ситуація дуже непроста, і вона не може покращитись дуже швидко.

Про це заявила член Координаційного комітету Ukraine Facility Platform, колишня радниця міністра енергетики Лана Зеркаль Лана Зеркаль в інтерв’ю "Українській правді". Вона додала, що фактично потрібно збудувати нову систему.

"Ситуація дуже непроста, і вона не може покращитись швидко. Тому що це не просто наклеїти пластир. Це питання значних зусиль, щоб не просто відновити, а фактично побудувати нову систему", — поділилася Лана Зеркаль.

Вона зазначила, що ми маємо базову атомну генерацію, проте країна втратила все, що стосується маневрового покоління. Її ремонт залежить від того, наскільки компанії під час відновлення своїх станцій будуть впевнені, що вони зможуть дати результат.

"Усі ці станції пристріляні. За деякими прильотами були до 20 разів. І якщо у нас не буде достатньо ППО та закритого неба, це буде нескінченна робота з відновлення – руйнування – відновлення", — додала дипломат.

Однак через 10 днів ситуація має покращитися. Цьому сприятиме зміна температури та виведення з ремонту блоку АЕС.

"Телеграф" також писав, що Київ зміг відновити дві треті власні генеруючі потужності після російських обстрілів. За словами місцевих чиновників, для цього було проведено колосальну роботу.