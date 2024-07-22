Тариф на електрику: скільки українці платитимуть з 1 серпня

Жителів України закликають не панікувати

Після червневого зростання цін на електроенергію багатьох українців хвилює питання, чи зросте ціна і наступного місяця. Поспішаємо вас порадувати, оскільки з 1 серпня тарифи на електроенергію залишаться без змін.

Тариф становитиме 4,32 гривні за кіловат-годину до 1 травня 2025 року. Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

Кабінет Міністрів України на засіданні 31 травня схвалив рішення, згідно з яким встановлюється єдина фіксована ціна для побутових споживачів на рівні 4,32 грн/кВт*год.

Цю ціну в Україні встановили із 1 червня цього року. До цього українці платили 2,64 грн/кВт*год. На сьогоднішній день тариф на електроенергію становить 4,32 грн/кВт і він не змінюватиметься у серпні.

"Ціна на електричну енергію для побутових споживачів згідно з Постановою №632 затверджена до 30.04.2025. Тобто до закінчення ОЗП 2024/25 рр. тариф на електроенергію для побутових споживачів не переглядатиметься", — міністр енергетики України Герман Галущенко.

Якщо ж споживачі встановлять відповідний двозонний лічильник, то "нічний тариф" становитиме 2,16 грн за кВт*год.

"Підвищення тарифу — це складний, але необхідний крок. Мета — не залишитися без світла, утримати систему. На нас чекає масштабна реконструкція, яка потребує величезних сил та коштів. Весь цей час триває ремонтна кампанія на об’єктах генерації, розподілу та передачі. На жаль, розуміємо, що обстріли об’єктів енергетики з боку ворога продовжуватимуться, і мають задіяти всі можливі ресурси", — зазначив Герман Галущенко.

Нагадаємо, нардеп Олег Семінський наголосив, що тарифи залишаться незмінними до кінця року. Він переконаний, що точно не зростуть ціни на газ, адже Україна має певний запас. Водночас, за його словами, МВФ уже натякає на необхідність зняття мораторію на підвищення тарифів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки коштуватиме зарядка телефону за новими тарифами. При розрахунках бралося мінімальне споживання електроенергії під час зарядки телефону. У разі, якщо воно буде більшим, зміниться і сума оплати.