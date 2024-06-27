Ухилянтів позбавлятимуть водійських прав уже з 16 липня

Право керувати авто можна буде повернути, але це не легко

У зв’язку з ухваленням нового закону про мобілізацію усі військовозобов'язані чоловіки повинні оновити свої військово-облікові дані у ТЦК або іншим способом. Якщо цього не зробити до 16 липня, вони ризикують отримати штраф і навіть залишитись без посвідчення водія.

Нагадуємо, що оновити дані можна у ЦНАПах, ТЦК, а також через додаток "Резерв+". Але якщо ви хочете отримати право на відстрочку чи бронювання, то потрібно звертатись лише у ТЦК.

З 16 липня у ТЦК будуть розсилати повістки чоловікам на їхні адреси. Це будуть не класичні повістки, а вимоги щодо оновлення військово-облікових даних. Якщо своєчасно цього не зробити, тоді чоловік вважається ухилянтом. І на нього можуть накласти тимчасові обмеження. Наприклад, заборону керування транспортним засобом. Щоправда, це може зробити лише суд, розповідав "Телеграфу" адвокат Роман Кичко.

У випадку, якщо дані оновлені не будуть, поліція матиме право його доставляти до ТЦК. У деяких випадках це зробити буде неможливо. Тоді ТЦК матимуть право звертатись до суду. Суд, своєю чергою, може накладати певні обмеження на ухилянта. Наприклад, позбавлять права водіння авто. Якщо чоловік все ж оновив свої дані, він може відновити своє право на водіння транспортними засобами. Але для цього потрібно буде чекати, адже начальник ТЦК має написати відповідну заяву до суду і тоді суд може відновити права керування.

Тимчасово позбавляти посвідчення водія не будуть тих, кого ця заборона позбавить основного законного джерела існування, громадян з інвалідністю або тих, хто утримує громадян з інвалідністю.

Раніше "Телеграф" також писав, власникам яких авто варто якнайшвидше оновити дані в ТЦК. Якщо цього не зробити, їм загрожує штраф до 60 тисяч гривень.