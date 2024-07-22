Перереєстрація авто лише із "пропискою": Рада розгляне законопроект про розширену перевірку даних

Рада хоче запровадити суттєві зміни в процедурі перевірки особистих даних під час перереєстрації автомобілів та отримання водійських прав

Верховна Рада України розгляне новий законопроєкт, який передбачає перевірку місця проживання та інших персональних даних під час перереєстрації автомобілів та отримання водійських прав. Згідно з законопроєктом №9504, територіальні органи Міністерства внутрішніх справ України отримають доступ до розширеного переліку інформації про громадян, які звертаються за адміністративними послугами у сфері дорожнього руху.

Також Кабінет Міністрів України отримає повноваження визначати порядок отримання та обсяг інформації, необхідної для надання низки адміністративних послуг. Йдеться про послуги з отримання права на керування транспортними засобами, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів тощо.

Яку інформацію перевірятимуть

Для перевірки особи, що звернулася за перереєстрацією авто або отриманням водійських прав, з державних реєстрів зможуть витребувати персональну інформацію. Вона, зокрема, міститиме:

ім'я особи українською мовою та латиницею;

дату та місце народження;

відомості про зареєстроване або задеклароване місце проживання;

реквізити документів, що посвідчують особу;

унікальний номер запису в Реєстрі;

відцифрований образ обличчя особи.

Автоматизація перевірки даних має зменшити навантаження на працівників сервісних центрів МВС. А доступ до актуальних даних з різних реєстрів зможе мінімізувати ризик помилок при оформленні документів.

Раніше "Телеграф" писав, що днями Верховна Рада підвищила акцизи на пальне. Експерти прогнозують, що це призведе до різкого зростання цін на автогаз.