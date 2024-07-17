Заберуть у ТЦК чи заблокують рахунок? Що чекає на ухилянтів після 17 липня

У працівників ТЦК є кілька варіантів

Відповідно до нового закону про мобілізацію до 16 липня всі військовозобов’язані повинні були оновити свої дані. За порушення норм мобілізації їх можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа" "Цей день настав. Що змінюється для військовозобов’язаних з 17 липня".

Одним із видів відповідальності є штраф у розмірі від 17 000 до 25 000 гривень. Порушник повинен буде його заплатити не пізніше ніж за 15 днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу.

Крім штрафу, ухилянту можуть обмежити право керування автомобілем і навіть заблокувати його банківський рахунок. Це рішення ухвалює лише суд, якщо штраф не буде сплачено у строк.

Тих військовозобов’язаних, які вчасно не оновили своїх даних, працівники поліції можуть доставити до ТЦК. Це може бути застосовано задля забезпечення виконання такими громадянами військового обов’язку.

Раніше "Телеграф" писав, скільки всього з початку війни "зловили" ухилянтів. Більшість із них — у Львові.

Ми також розповідали, які ділянки кордону України найбільше "штурмують" ухилянти. За даними ДПСУ, зараз найбільше спроб незаконного перетину спостерігається на кордоні з Румунією та Молдовою.