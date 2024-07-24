Учитывают доход не только проживающих: на кого рассчитывают субсидию и чья прибыль влияет

Есть пять основных исключений

Получить жилищную субсидию могут не только граждане Украины, но и легально проживающие в нашем государстве иностранцы. Все желающие получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг представляют заявление и декларацию.

В этих документах, среди прочего, указывают состав домохозяйства. Именно на его членов рассчитывается субсидия.

Кто входит в состав домохозяйства:

лица, зарегистрированные или задекларированные в жилом помещении

фактически проживающие — это касается арендаторов или внутренне перемещенных лиц

в состав домохозяйства не включают проживающих за границей.

Учитывается количество членов домохозяйства, которое фиксируется на начало месяца с которого выплачивают субсидию. При расчетах суммы субсидии и социальных нормативов услуг, которые она предоставляется, учитываются проживающие и зарегистрированные члены домохозяйства. Также на сумму субсидии влияют доходы членов семей лиц из членов домохозяйства, даже если они проживают по другому адресу.

Исключение:

супруги которых более 60 лет и живут в сельской местности

доходы родителей, если субсидию назначают студенту в общежитие по месту жительства

доходы одного из родителей в случае получения субсидий другим, если они не состоят в браке

доходы лиц, которые находятся в плену или считаются без вести пропавшими

доходы лиц, находящихся за границей более 60 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать документы на получение субсидии через Пенсионный фонд. При онлайн подаче есть нюансы с форматом сканированных документов.