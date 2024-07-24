Учитывают доход не только проживающих: на кого рассчитывают субсидию и чья прибыль влияет
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Есть пять основных исключений
Получить жилищную субсидию могут не только граждане Украины, но и легально проживающие в нашем государстве иностранцы. Все желающие получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг представляют заявление и декларацию.
В этих документах, среди прочего, указывают состав домохозяйства. Именно на его членов рассчитывается субсидия.
Кто входит в состав домохозяйства:
- лица, зарегистрированные или задекларированные в жилом помещении
- фактически проживающие — это касается арендаторов или внутренне перемещенных лиц
- в состав домохозяйства не включают проживающих за границей.
Учитывается количество членов домохозяйства, которое фиксируется на начало месяца с которого выплачивают субсидию. При расчетах суммы субсидии и социальных нормативов услуг, которые она предоставляется, учитываются проживающие и зарегистрированные члены домохозяйства. Также на сумму субсидии влияют доходы членов семей лиц из членов домохозяйства, даже если они проживают по другому адресу.
Исключение:
- супруги которых более 60 лет и живут в сельской местности
- доходы родителей, если субсидию назначают студенту в общежитие по месту жительства
- доходы одного из родителей в случае получения субсидий другим, если они не состоят в браке
- доходы лиц, которые находятся в плену или считаются без вести пропавшими
- доходы лиц, находящихся за границей более 60 дней.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать документы на получение субсидии через Пенсионный фонд. При онлайн подаче есть нюансы с форматом сканированных документов.