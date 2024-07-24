Укр

Учитывают доход не только проживающих: на кого рассчитывают субсидию и чья прибыль влияет

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Субсидия помогает сэкономить Новость обновлена 24 июля 2024, 08:07
Субсидия помогает сэкономить. Фото Pixabay

Есть пять основных исключений

Получить жилищную субсидию могут не только граждане Украины, но и легально проживающие в нашем государстве иностранцы. Все желающие получить помощь от государства на оплату жилищно-коммунальных услуг представляют заявление и декларацию.

В этих документах, среди прочего, указывают состав домохозяйства. Именно на его членов рассчитывается субсидия.

Кто входит в состав домохозяйства:

  • лица, зарегистрированные или задекларированные в жилом помещении
  • фактически проживающие — это касается арендаторов или внутренне перемещенных лиц
  • в состав домохозяйства не включают проживающих за границей.

Учитывается количество членов домохозяйства, которое фиксируется на начало месяца с которого выплачивают субсидию. При расчетах суммы субсидии и социальных нормативов услуг, которые она предоставляется, учитываются проживающие и зарегистрированные члены домохозяйства. Также на сумму субсидии влияют доходы членов семей лиц из членов домохозяйства, даже если они проживают по другому адресу.

Исключение:

  • супруги которых более 60 лет и живут в сельской местности
  • доходы родителей, если субсидию назначают студенту в общежитие по месту жительства
  • доходы одного из родителей в случае получения субсидий другим, если они не состоят в браке
  • доходы лиц, которые находятся в плену или считаются без вести пропавшими
  • доходы лиц, находящихся за границей более 60 дней.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как можно подать документы на получение субсидии через Пенсионный фонд. При онлайн подаче есть нюансы с форматом сканированных документов.