Напад на військового у Дніпрі: спецпідрозділ Kraken зробив офіційну заяву

Дмитро Павлов, на якого 20 червня напали невідомі, був військовослужбовцем СП Kraken

Спеціальний підрозділ Kraken Головного управління розвідки Міністерства оборони України підтвердив, що чоловіком, на якого 20 червня у Дніпрі напали невідомі, був колишній військовослужбовець спецпідрозділу. Там зазначили, що сподіваються на встановлення справедливості.

Про це сказано у повідомленні в офіційному каналі Kraken у Telegram. В підрозділі запевнили, що не планують втручатися у хід слідства.

"З огляду на суспільний розголос інциденту повідомляємо, що чоловіком у цивільному, який отримав тілесні ушкодження внаслідок сутички, є колишній військовослужбовець спецпідрозділу "KRAKEN". За фактом події відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії. Ми не втручаємось у хід слідства, але уважно стежимо за його перебігом.", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що у Дніпрі невідомі у військовій формі без розпізнавальних знаків напали на українського військового зі спецпідрозділу Kraken Дмитра Павлова із позивним "Син". У мережі стверджують, що раніше у нього стався конфлікт із нардепом Миколою Тищенком.

Своєю чергою Микола Тищенко заявив, що він разом із правоохоронцями приїхав викрити кол-центр, який виманював гроші в українців, у тому числі сімей військових. Нардеп заявив, що на його групу нібито було скоєно напад, в якому звинуватив саме Павлова.

У Нацполіції вже відреагували на напади невідомих чоловіків, заявивши, що відкрили два кримінальні провадження щодо цього факту. При цьому вони ніяк не прокоментували інформацію Тищенка про напад на слідчого.

Дмитро Павлов родом із Дніпра, на початку повномасштабного вторгнення добровільно вступив до ЗСУ, служив у спецпідрозділі KRAKEN. Він вижив під час влучення двох ракет до Харківської ОВА навесні 2022 року.

Доречі, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Микола Тищенко часто фігурує у скандалах. Ми зібрали найцікавіші моменти з його біографії, які сталися останні п’ять років.