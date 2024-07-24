В Київ завітають хмари: чи очікувати на дощі найближчими днями

Парасольки цими днями не знадобляться

У столиці України встановилась комфортна погода. Така синоптична ситуація протримається до кінця робочого тижня.

Цими днями очікується лише хмарність. Про це повідомили на сайті Meteofor.

У середу, 24 липня, прогнозується мінлива хмарність, але без дощу. Температура повітря вдень прогріється до +27 градусів, але вночі зафіксувалась близько +19 градусів. Сила вітрів протягом дня не перевищить помірних 6 м/с.

Четвер, 25 липня, також передбачається хмарність, але іноді визиратиме сонце. Температура вдень підвищиться до +27 градусів, але вночі буде прохолодніше — +17 градусів. В цей день потужність вітрів не перевищить помірних 6 м/с.

Останній день робочого тижня, 26 липня, очікується похмурість, але опадів не буде. Показники термометрів у денний час зафіксуються біля +29 градусів, а вночі покажуть +17 градусів. Пориви вітру протягом дня не сягнуть вище слабких 5 м/с.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що синоптики оголосили штормове попередження для 8 областей України. Після складних погодних умов в деякі міста країни повернеться спека.