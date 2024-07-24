Програму "Муніципальна няня" розширили: хто має право на компенсацію та як її отримати

Цією можливістю вже скористалися 1 484 родини

В Україні ще з 2019 року діє програма "Муніципальна няня", яка під час війни стає все більш актуальною. З початку червня 2024 року, на час дії воєнного стану, Кабмін розширив категорії родин із дітьми, які мають право на цю послугу.

Як нагадав голова Державної служби України у справах дітей Петро Добромільський, зараз скористатися послугами "муніципальної няні" можуть і внутрішньо переміщені особи. Крім того, в окремих випадках з трьох до шести років збільшено вік дитини, батьки, або опікуни якої мають право на цю послугу.

"Наразі кількість батьків (опікунів), які скористалися цією послугою, та яким призначена компенсація, складає 1484 особи. Майже третина з них звернулися за компенсацією цьогоріч. Лідерами є Рівненська, Львівська, Хмельницька та Полтавська області", — розповів він.

Початково ця послуга була доступною для батьків дітей до трьох років з інвалідністю, які хворі на тяжкі захворювання. Зокрема — онкологію, вроджені вади розвитку, хронічні захворювання нирок, ДЦП. Також компенсація за цією програмою надається батькам дітей у віці до трьох років, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органів та спеціальної паліативної допомоги, але не мають встановленої інвалідності.

Проте з червня цього року право користуватися послугою "Муніципальна няня" мають також родини, в яких є:

діти до 3 років, якщо хоча б один з батьків є внутрішньо переміщеною особою (які не мають тяжких хвороб);

діти до 6 років, які потребують додаткового догляду (раніше входила категорія дітей з тяжкими хворобами лише віком до 3 років);

діти до 6 років, у кого один з батьків є особою з інвалідністю I чи II групи (раніше — це діти віком до 3 років);

діти до 6 років, які проживають на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де неможливо забезпечити функціонування закладів дошкільної освіти (наприклад території Запорізької, Донецької, Харківської, Херсонської, Сумської та Чернігівської областей).

Муніципальною нянею може бути будь-яка фізична особа-підприємець або юридична особа на спрощеній системі оподаткування, яка надає послугу з догляду за дитиною, крім державних і комунальних закладів дошкільної освіти. Батьки дитини укладають з нею відповідний договір, а уряд відшкодовує частину зарплати няні. Орієнтовний середньомісячний розмір відшкодування у 2024 році – 7 100 гривень.

Працює це так: батьки або опікуни знаходять няню та укладають з нею письмовий договір. У ньому має міститися назва послуги, інформація про дитину та няню, умови й терміни надання послуги, розмір оплати, періодичність оплати праці, відповідальність сторін, місце проживання заявника та няні. Зразок договору з муніципальною нянею можна переглянути за посиланням

Щоб отримати компенсацію послуги "муніципальна няня" батькам, або опікунам, протягом місяця після укладання договору із нянею, потрібно подати пакет документів до місцевого органу соціального захисту населення. Це можна зробити особисто, або відправивши документи поштою (рекомендованим листом). Повний перелік необхідних документів можна дізнатися за посиланням

Для отримання компенсації батьки або опікуни мають щомісяця до 5 числа надавати в місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення докази оплати послуг няні. Інакше компенсація за послуги "Муніципальної няні" за поточний місяць компенсована не буде. Виплати проводяться щомісяця на той рахунок, який був вказаний під час подачі документів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що родини, які мають статус ВПО і проживають у Вінниці, Вінницькій області та у Дніпрі, Дніпропетровській області, можуть отримати грошову допомогу на оренду житла. Для того, аби взяти участь у програмі, потрібно відповідати певним критеріям.