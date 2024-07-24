Программу "Муниципальная няня" расширили: кто имеет право на компенсацию и как ее получить

Этой возможностью уже воспользовались 1 484 семьи

В Украине еще с 2019 года действует программа "Муниципальная няня", которая во время войны становится все более актуальной. С начала июня 2024 года, на время действия военного положения, Кабмин расширил категории семей с детьми, имеющими право на эту услугу.

Как напомнил глава Государственной службы Украины по делам детей Петр Добромильский, теперь воспользоваться услугами "муниципальной няни" могут и внутренне перемещенные лица. Кроме того, в отдельных случаях с трех до шести лет увеличен возраст ребенка, родители или опекуны которого имеют право на эту услугу.

"Сейчас количество родителей (опекунов), воспользовавшихся этой услугой, которым назначена компенсация, составляет 1 484 человека. Почти треть из них обратились за компенсацией в этом году. Лидерами являются Ровенская, Львовская, Хмельницкая и Полтавская области", — рассказал он.

Изначально эта услуга была доступна для родителей детей до трех лет с инвалидностью, страдающих тяжелыми заболеваниями. В частности, онкологией, врожденными пороками развития, хроническими заболеваниями почек, ДЦП. Также компенсация по этой программе предоставляется родителям детей в возрасте до трех лет, которые получили тяжелую травму, нуждаются в трансплантации органов и специальной паллиативной помощи, но не имеют установленной инвалидности.

Однако с июня этого года право пользоваться услугой "Муниципальная няня" имеют также семьи, в которых есть:

дети до 3 лет, если хотя бы один из родителей является внутренне перемещенным лицом (не имеющие тяжелых болезней);

дети до 6 лет, нуждающиеся в дополнительном уходе (ранее входила категория детей с тяжелыми болезнями только в возрасте до 3 лет);

дети до 6 лет, у кого один из родителей является лицом с инвалидностью I или II группы (ранее — дети до 3 лет);

дети до 6 лет, проживающие на территориях административно-территориальных единиц, где невозможно обеспечить функционирование заведений дошкольного образования (например, территории Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской и Черниговской областей).

Муниципальной няней может быть любое физическое лицо-предприниматель или юридическое лицо на упрощенной системе налогообложения, предоставляющее услугу по уходу за ребенком, кроме государственных и коммунальных учреждений дошкольного образования. Родители ребенка заключают с ним соответствующий договор, а правительство возмещает часть зарплаты няне. Примерный среднемесячный размер возмещения в 2024 году – 7 100 гривен.

Работает это так: родители или опекуны находят няню и заключают с ней письменный договор. В нем должно содержаться название услуги, информация о ребенке и няне, условиях и сроках предоставления услуги, размер оплаты, периодичность оплаты труда, ответственность сторон, место жительства заявителя и няни. Образец договора с муниципальной няней можно просмотреть по ссылке

Чтобы получить компенсацию услуги "муниципальная няня" родителям или опекунам, в течение месяца после заключения договора с няней, нужно предоставить пакет документов в местный орган социальной защиты населения. Это можно сделать лично, либо отправив документы по почте (рекомендованным письмом). Полный перечень необходимых документов можно узнать по ссылке

Для получения компенсации родители или опекуны должны ежемесячно до 5 числа предоставлять в местное структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения доказательства оплаты услуг няни. В противном случае компенсация за услуги "Муниципальной няни" за текущий месяц компенсирована не будет. Выплаты производятся ежемесячно на тот счет, который был указан при подаче документов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что семьи, имеющие статус ВПЛ и проживающие в Виннице, Винницкой области и в Днепре, Днепропетровской области, могут получить денежную помощь на аренду жилья. Для того чтобы принять участие в программе, нужно соответствовать определенным критериям.