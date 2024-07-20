Ірина Фаріон в Україні не одна: що означає це прізвище і скільки людей його носить

В Україні не так багато людей із прізвищем Фаріон

Україну сколихнула смерть відомої української філологіні Ірини Фаріон. Вона померла сьогодні у лікарні після пострілу у скроню невідомим чоловіком біля її будинку.

"Телеграф" розібрався, скільки людей носить прізвище Фаріон. Також ми розповімо про його значення.

Виявляється, це дуже давнє українське родове ім’я. Слово фіксується у словнику Бориса Грінченка. Воно означає "інтриган".

Друга версія походження прізвища – грецька. Там це слово означає головний убір у вигляді червоної шапочки з довгим пензлем. Це частина національного грецького вбрання.

У грецькій мові слова "фаріон" ("фареон") є ще одне значення. Воно перекладається як "ліхтар" чи "маяк".

За даними сервісу "Рідні" прізвище Фаріон не дуже популярне в Україні. Його носить лише 801 людина.

Зазначимо, що слідство розглядає кілька версій причин убивства відомої української філологіни Ірини Фаріон. Глава МВС України Ігор Клименко через її вбивство провів оперативну нараду у Львові. За його словами, продовжуються активні пошуки стрільця.

Українці по-різному відреагували на замах і вбивство Ірини Фаріан: хтось відчув радість, проте багато хто висловив щирі співчуття близьким Фаріон. Поспівчували близьким і зірки шоу-бізнесу.