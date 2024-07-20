Ірина Фаріон в Україні не одна: що означає це прізвище і скільки людей його носить
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В Україні не так багато людей із прізвищем Фаріон
Україну сколихнула смерть відомої української філологіні Ірини Фаріон. Вона померла сьогодні у лікарні після пострілу у скроню невідомим чоловіком біля її будинку.
"Телеграф" розібрався, скільки людей носить прізвище Фаріон. Також ми розповімо про його значення.
Виявляється, це дуже давнє українське родове ім’я. Слово фіксується у словнику Бориса Грінченка. Воно означає "інтриган".
Друга версія походження прізвища – грецька. Там це слово означає головний убір у вигляді червоної шапочки з довгим пензлем. Це частина національного грецького вбрання.
У грецькій мові слова "фаріон" ("фареон") є ще одне значення. Воно перекладається як "ліхтар" чи "маяк".
За даними сервісу "Рідні" прізвище Фаріон не дуже популярне в Україні. Його носить лише 801 людина.
Зазначимо, що слідство розглядає кілька версій причин убивства відомої української філологіни Ірини Фаріон. Глава МВС України Ігор Клименко через її вбивство провів оперативну нараду у Львові. За його словами, продовжуються активні пошуки стрільця.
Українці по-різному відреагували на замах і вбивство Ірини Фаріан: хтось відчув радість, проте багато хто висловив щирі співчуття близьким Фаріон. Поспівчували близьким і зірки шоу-бізнесу.