Заступник директора НАБУ Углава пропонує зняти гриф держтаємниці зі справи про "злив" даних

Перший заступник директора Національного антикорупційного бюро Гізо Углава закликає НАБУ та САП прибрати гриф держтаємниці зі справи про витік інформації. На його думку, це зніме всі безпідставні звинувачення на його адресу та загалом відновить довіру до бюро.

Углава вважає, що сьогодні йдуть спроби його дискредитації. З цією метою розпочалася ціла медійна кампанія, яка супроводжується гучними звинуваченнями, але жодних реальних доказів його причетності до зливу інформації з НАБУ надано не було.

"Замовний характер цієї кампанії підтвердив Віталій Шабунін, який анонсував моє звільнення, ще до оголошення результату службового розслідування та "ремонту" НАБУ", — зазначає Гізо Углава.

На його думку, суспільство має право знати правду. Оскільки сам Углава згідно із законом зобов'язаний дотримуватись нерозголошення службової інформації, він закликає НАБУ та САП оприлюднити матеріали справи.

Відкрите інформування громадськості дозволить уникнути маніпуляцій і забезпечить повне розуміння ситуації.

Як повідомлялося раніше, Шабунін і ЦПК розпочали атаку на НАБУ після втрати контролю та оперативної комунікації з органом.

За даними ЗМІ, до зливу інформації про кримінальні справи причетні активісти ЦПК, які були присутні кілька місяців тому на зустрічі off records, яка відбулася в САП.