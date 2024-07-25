До +29 градусов, но облачно: прогноз погоды в Киеве на ближайшие дни

Ветров в эти дни также не предвидеться

Столицу Украины накрыла облачность и вместе с ней в городе держится небольшое понижение температуры. По словам синоптиков, в течение этих дней не стоит ожидать дождей.

Ночные показатели термометров местами опустились до +16, но днем максимальная температура прогнозируется около +29 градусов. Об этом сообщили в ресурсе Meteofor.

Хотя в первой половине четверга, 25 июля, продержится ясная погода, но уже после обеда на небо набегут тучи. Дождей в этот день не ожидается. Температура воздуха днем прогреется до +26, но ночью зафиксировалась около +16 градусов. Максимальные порывы ветра ожидаются утром и днем — умеренные 6 м/с.

В течение пятницы, 26 июля, прогнозируется максимальная облачность, но без осадков. Дневная температура повысится до +28 градусов. Ночью показатели упадут до 18 градусов. Сила ветра в этот день не превысит 7 м/с.

В первый выходной, 27 июля, также ожидается облачность, но вечером ветер разгонит их. Дождя не прогнозируется. Показатели термометров в дневные часы зафиксируются около +29 градусов, а ночью покажут +19 градусов. Порывы ветра в течение дня не достигнут выше слабых 5 м/с.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что некоторые области Украины накроют сильные дожди, грозы и даже град.