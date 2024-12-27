В КНУ ухвалили рішення щодо професора Василенка, що казав про "голодних українок"

Це не перша скандальна заява професора, але найбільш резонансна

Відомого професора журналістики Микиту Василенка, який оскандалився заявою про миротворців та українок, звільнено з Київського національного університету імені Тараса Шевченка (КНУ).

Про це повідомляється на сайті КНУ. Підставою для такого кроку стали системні порушення етичних стандартів.

"Керівництвом Київського національного університету імені Тараса Шевченка ухвалено рішення про дострокове розірвання контракту з професором кафедри друкованих медіа та історії журналістики Навчально-наукового інституту журналістики Микитою Василенком. Це рішення базується на висновках вченої ради ННІ журналістики, Постійної комісії Вченої ради Університету з питань етики та інших колегіальних органів, які встановили порушення професором норм Етичного кодексу університетської спільноти, умов контракту й загальних етичних стандартів", – йдеться у заяві.

Зазначається, що поведінка професора Василенка не лише суперечила основним етичним принципам університетської спільноти, але й завдала репутаційної шкоди Університету.

Комісія наголосила, що така поведінка не лише шкодить Університету, але й суперечить моральним і професійним стандартам, що очікуються від викладачів, особливо в умовах воєнного часу.

Що сказав Василенко

Василенко вважає, що введення в Україну іноземних військових нібито покращить демографічну ситуацію в країні. Таку заяву він зробив в інтерв’ю російському виданню.

"Уявляєте, як це одразу розв'яже демографічну проблему в Україні? Щонайменше сорок тисяч мужиків, з грошима, голодних до жінок, які не пройшли випробування фронтом, вихованих на добрих європейських харчах. І сотні тисяч голодних українок, які не встигли виїхати через ті або інші причини, чоловіки яких убиті на війні, або покалічені. Розповідали люди, що пережили окупацію, що після війни народжувалися цілі покоління фрицевських дітей, від фриців народились. На Дніпропетровщині. Там кілька років стояли німці. І, природно, що молоді жінки сходилися з молодими офіцерами та солдатами", – сказав Василенко.

Це не перша скандальна заява професора – раніше студенти інституту журналістики вже вимагали його звільнення. Василенка звинувачували у просуванні сексистських та проросійських наративів. Тоді в університеті йому винесли догану.

Студенти КНУ ім. Шевченка відреагували на останню заяву викладача оголошенням бойкоту адміністрації. Вони вимагали звільнення Василенка через його проросійські погляди та висловлювання.