"Это какая-то подстава": что соседи говорят о задержанном за убийство Фарион парне

У юноши отец военный

Задержанного юношу, подозреваемого в убийстве языковеда Ирины Фарион, соседи характеризуют как вежливого, целеустремленного и доброжелательного парня. По их словам, он не мог покушаться на филологиню.

Об этом сообщает "Суспільне Дніпро", которое задало несколько вопросов знакомым 18-летнего юноши. Отмечается, что задержанный проживал в Днепре вместе с мамой, а отец его военный.

По словам местного Яна, утверждающего, что он знал задержанного с пяти лет, они вместе посещали спортивные секции.

"Живёт с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, не было такой информации, что он выезжал куда-то", — говорит он.

В сети уже раскрыли вероятное имя задержанного юноши — Зинченко Вячеслав, 2006 года рождения. Он играл за "МДЮСШ U-19".

Соседка семьи Илона добавляет, что семья очень образованная и спортивная, а их отец вообще военный.

"С мамой вижусь каждую неделю, очень хороший человек, и отец то же самое. Помогал много детям, и по футболу и везде. Вообще такие родители безотказны. Мальчик и самостоятельный, и целеустремленный, и выбрал профессию. Ничего не могу сказать, я от этого в шоке, не могу в это поверить. Это как подства. Он очень порядочный парень", — говорит женщина.

Ранее "Телеграф" рассказывал все, что известно о задержанном 18-летнем юноше, предположительно убившем Ирину Фарион.