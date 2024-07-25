Можливого вбивцю Фаріон затримали: як він виглядає (фото)

Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу

У мережі показали фотографію підозрюваного у вбивстві ексдепутатки Ірини Фаріон у Львові. Деякий час тому його затримала поліція в Дніпрі.

Фото було опубліковано в одному із великих українських Telegram-каналів. Зазначається, що підозрюваний 2006 року народження і зараз йому 18 років.

У пості зазначено, що згідно з інформацією із джерел у правоохоронних органах, замовлення вбивства було здійснено з Росії. Це одна із головних версій слідства.

Тим часом в Офісі Генерального прокурора повідомляють, що у четвер, 25 липня, у місті Дніпро затримано 18-річного чоловіка, який, ймовірно, причетний до умисного вбивства відомого громадського діяча, народного депутата України VII скликання Ірини Фаріон.

Зараз йому готуються повідомити про підозру у скоєнні умисного вбивства. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

"Відомо, що під час підготовки до злочину він орендував не менше трьох квартир у Львові. Встановити його особу вдалося за фото зі смарт-камер відеоспостереження. Його затримали у Дніпрі за місцем проживання", — йдеться у повідомленні.

Слідчі дії продовжуються. Встановлюються всі обставини.

У Telegram-каналі "Львівіч" також опублікували фотографію підозрюваного. Зазначається, що він навчався у 62-ій школі міста Дніпро.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 19 липня у Львові на вулиці Масарика вистрілили в Ірину Фаріон. Після цього в місті та області оголосили спеціальну операцію поліції з перехоплення стрільця, що стріляв у Фаріон. На місце події прибули співробітники поліції та швидка допомога. Було встановлено, що у ексдепутатку стріляли близько 19:30. О 21:00 лікарі лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова підтвердили, що Фаріон перебуває у реанімації у тяжкому стані. Незабаром вона померла.