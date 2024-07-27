Досить "приносити вибачення": мовознавець розповів, як правильно вибачатися українською

Насправді цю поширену фразу вживати не можна

Багато українців відмовляються в побуті від російської мови й переходять на українську. Проте часто вони не знають, як правильно вживати українські слова. Часто можна серед українців почути фразу "приношу вибачення". Вона вживається у разі, коли людина відчуває свою провину і хоче перепросити перед кимось. Однак ця фраза неправильна.

Відомий український вчитель та мовознавець Олександр Авраменко у новому уроці пояснив, чому так не можна говорити. "Приношу вибачення" можна замінити на інші фрази.

"Не раз чую, як кажуть "ми приносимо свої вибачення". Куди ви їх приносите? Ніхто нікуди вибачення не носить і не приносить. Носять маленьку дитину на руках, або носять джинси чи сорочку. А вибачення просять. Отже, ми не приносимо свої вибачення, а просимо вибачення"", – розповів Олександр Авраменко.

Це не єдина ситуація неправильного вживання слова "носити". Мовник навів ще кілька прикладів.

"До речі, таку саму проблему з ось цим "носить" маємо у висловах на зразок "Вулиця носить ім’я Івана Франка" або "Наша школа носить ім’я Лесі Українки". Ні, не "носить", не "заносить" і не "приносить". Правильно сказати "Вулицю названо на честь Івана Франка" або ще простіше "вулиця Лесі Українки", – додав він.

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