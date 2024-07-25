"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": як правильно звернутися до дочки Анатолія українською
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Ім’я – це найприємніше слово для більшості людей. Тому неправильне звернення до співрозмовника може показати неписьменність та зіпсувати стосунки між людьми.
Одне з найпопулярніших чоловічих імен — Анатолій. Тому "Телеграф" вирішив розібратися, як правильно звертатися до нього українською та який варіант по-батькові правильний.
Ім’я Анатолій з грецької мови означає "східний", "висхідний", "схід", "світанок". Згідно з даними порталу "Рідні", в Україні його носить 528036 осіб.
Часто до Анатолія ласкаво звертаються "Толя" чи "Толік". В українській мові є багато красивих та колоритних звернень:
- Анатолька;
- Анатолік;
- Анатольчик;
- Анатольцьо;
- Настільки;
- Натолик;
- Натільчик;
- Натольцьо;
- Натольо;
- Тільки;
- Тольчик;
- Толюсь;
- Толюсь.
Як правильно утворювати по батькові
В українській мові є три варіанти:
- "Анатоліївна" — у цьому випадку по батькові від імені "Анатолій" утворено через "ї", що відповідає сучасним правилам української мови;
- також можна зустріти написання "Анатолівна". Вважається, що цей варіант утворений від імені "Анатоля". Таку форму по батькові можна використовувати тільки в тому випадку, якщо вона є офіційною;
- "Анатолійовна" вважається неправильним варіантом використання по батькові. Однак при написанні імені в офіційних документах слід використовувати варіант, який зафіксований у паспорті людини.
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