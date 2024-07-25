"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": як правильно звернутися до дочки Анатолія українською

Запам'ятайте раз і назавджи

Ім’я – це найприємніше слово для більшості людей. Тому неправильне звернення до співрозмовника може показати неписьменність та зіпсувати стосунки між людьми.

Одне з найпопулярніших чоловічих імен — Анатолій. Тому "Телеграф" вирішив розібратися, як правильно звертатися до нього українською та який варіант по-батькові правильний.

Ім’я Анатолій з грецької мови означає "східний", "висхідний", "схід", "світанок". Згідно з даними порталу "Рідні", в Україні його носить 528036 осіб.

Часто до Анатолія ласкаво звертаються "Толя" чи "Толік". В українській мові є багато красивих та колоритних звернень:

Анатолька;

Анатолік;

Анатольчик;

Анатольцьо;

Настільки;

Натолик;

Натільчик;

Натольцьо;

Натольо;

Тільки;

Тольчик;

Толюсь;

Толюсь.

Як правильно утворювати по батькові

В українській мові є три варіанти:

"Анатоліївна" — у цьому випадку по батькові від імені "Анатолій" утворено через "ї", що відповідає сучасним правилам української мови;

— у цьому випадку по батькові від імені "Анатолій" утворено через "ї", що відповідає сучасним правилам української мови; також можна зустріти написання "Анатолівна" . Вважається, що цей варіант утворений від імені "Анатоля". Таку форму по батькові можна використовувати тільки в тому випадку, якщо вона є офіційною;

. Вважається, що цей варіант утворений від імені "Анатоля". Таку форму по батькові можна використовувати тільки в тому випадку, якщо вона є офіційною; "Анатолійовна" вважається неправильним варіантом використання по батькові. Однак при написанні імені в офіційних документах слід використовувати варіант, який зафіксований у паспорті людини.

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