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"Анатоліївна", "Анатолівна" чи "Анатолійовна": як правильно звернутися до дочки Анатолія українською

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Згенеровано ШІ ("Телеграф") Новина оновлена 25 липня 2024, 13:32

Запам'ятайте раз і назавджи

Ім’я – це найприємніше слово для більшості людей. Тому неправильне звернення до співрозмовника може показати неписьменність та зіпсувати стосунки між людьми.

Одне з найпопулярніших чоловічих імен — Анатолій. Тому "Телеграф" вирішив розібратися, як правильно звертатися до нього українською та який варіант по-батькові правильний.

Ім’я Анатолій з грецької мови означає "східний", "висхідний", "схід", "світанок". Згідно з даними порталу "Рідні", в Україні його носить 528036 осіб.

Часто до Анатолія ласкаво звертаються "Толя" чи "Толік". В українській мові є багато красивих та колоритних звернень:

  • Анатолька;
  • Анатолік;
  • Анатольчик;
  • Анатольцьо;
  • Настільки;
  • Натолик;
  • Натільчик;
  • Натольцьо;
  • Натольо;
  • Тільки;
  • Тольчик;
  • Толюсь;
  • Толюсь.

Як правильно утворювати по батькові

В українській мові є три варіанти:

  • "Анатоліївна" — у цьому випадку по батькові від імені "Анатолій" утворено через "ї", що відповідає сучасним правилам української мови;
  • також можна зустріти написання "Анатолівна". Вважається, що цей варіант утворений від імені "Анатоля". Таку форму по батькові можна використовувати тільки в тому випадку, якщо вона є офіційною;
  • "Анатолійовна" вважається неправильним варіантом використання по батькові. Однак при написанні імені в офіційних документах слід використовувати варіант, який зафіксований у паспорті людини.

Раніше ми розповідали, як правильно звернутися до дочки Андрія. Також "Телеграф" писав, як правильно вимовляти по батькові дочки Валерія.

Теги:
#Українська мова #Правила #Імена #Анатолій