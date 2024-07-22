Забудьте про "обстановку": як правильно українською казати це слово
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Багато українців відмовилися від використання російської мови у побуті і перейшли на українську. Проте часто вони не знають, як замінити деякі російські слова. Стосується це слова "обстановка".
Видання "Освіта 24" розповіло, чи можна сказати українською "обстановка". А також названо замінники, які допоможуть розширити мовний запас.
Насправді це слово притаманне нашій мові. При цьому воно має не одне значення і чимало синонімів.
Так, "обстановкою" ви можете назвати меблі, оздоби та предмети побуту, якими обставили приміщення чи житло.
Також "обстановкою" називають сукупність умов, у яких що-небудь відбувається. До прикладу, умови життя кого-небудь чи становище на місці воєнних дій тощо.
Власне, слово "обстановка" і має різні цікаві синоніми. Зокрема, такі:
- умебльовання;
- устатковання;
- ситуація;
- довкружжя;
- обставини;
- умови тощо.
Раніше "Телеграф" писав, як українською лагідно скорочувати популярні чоловічі імена. Стосується це імен Артем, Олександр, Олексій. А також, як звучать жіночі імена Свєта, Сніжана, Анджела.