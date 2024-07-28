Даже с 18 лет? В ТЦК объяснили, с какого возраста украинцев будут мобилизовать в августе

Мужчины в возрасте от 18 до 25 лет действительно причисляются к категории призывников, но есть нюанс

После введения нового закона о мобилизации в Украине изменились многие правила, в том числе и снижение мобилизационного возраста до 25 лет. Однако есть случаи, при которых мужчину могут мобилизовать и в младшем возрасте.

Об этом рассказали в Одесском ТЦК и СП. Там отметили, что нередко в сети появляется неправдивая информация о мобилизации.

"Помогите! ТЦК мобилизовал парня, а ему еще нет 25 лет! Беспредел!", — такими заголовками иногда пестрит анонимные телеграм-каналы и желающие скандалов медиа. Жаль, что не все украинцы знают законодательство (его незнание не освобождает от ответственности) и подхватывают такие информационные провокации", — говорится в сообщении.

В ТЦК объяснили, что мужчины в возрасте от 18 до 25 лет действительно причисляются к категории призывников. Есть случаи, когда таких лиц могут мобилизовать. Например:

Если мужчина прошел срочную службу в мирное время;

Если человек окончил высшее военное учебное заведение или военную кафедру и получил определенную военно-учетную специальность;

Согласно законодательству, с апреля 2024 года больше не существует статуса "ограниченно пригодный". Имевшие его люди остаются военнообязанными даже если им меньше 25 лет

"То есть, у таких людей действительно могут проверить военно-учетные документы и, если нет актуальных, отправить на повторное прохождение военно-врачебной комиссии", — пояснили в Территориальном центре комплектования.

Согласно новому законодательству, после ВЛК мужчина может получить следующие статусы:

Годен к службе;

Годен для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, военных учебных заведениях, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны;

Непригоден к военной службе с исключением из военного учета;

Временно непригоден – требуют лечения, отпуска, освобождения от исполнения служебных обязанностей;

Непригодны к военной службе с пересмотром через 6-12 месяцев.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин рассказал, кого в первую очередь мобилизуют после обновления данных до 17 июля.