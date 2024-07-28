Світло вимикають менше: в Міненерго пояснили, з чим це пов'язано

Він назвав причини через які в кожній українській родині електрика є довше

Причиною менших відключень світла є зменшення спеки та виведення з ремонту об'єктів генерації. Саме вони вплинули на ситуацію в енергетичній системі України.

Про це сказав заступник міністра енергетики України Микола Колісник в ефірі телемарафону. За його словами, ще минулого тижня в Україні застосовувалися до чотирьох черг відключень.

"Причина — фактично дефіцит потужності, що стало наслідком восьми масованих атак на об'єкти цивільної енергетичної інфраструктури. Подальше поліпшення з відключеннями пов'язане з погодними умовами. Фактично зменшилася жахлива спека, яка сильно впливала на збільшене споживання та роботу системи" — наголосив представник Міненерго.

Окрім цього, як каже він, це пов'язано з особливостями ремонтної кампанії на об'єктах енергетичних, зокрема, на генерації.

Колісник нагадав, що після ремонту ввели в експлуатацію з випередженням атомний блок, який додав до загальної генерації значну потужність.

"Це позитивно впливає на можливість покриття споживання, яке є зараз", — наголосив Микола Колісник.

Раніше "Телеграф" писав, що Кудрицький дав чесну відповідь стосовно того, чи буде наступна зима важчою за 2022/23. Він також розповів, як готуються енергетики.