Завдяки Польщі: в Україні зненацька пом’якшили графіки відключення

Допомогли сусідам собі на користь

Вдень у п’ятницю, 26 липня, "Укренерго" пом’якшило графіки відключення світла завдяки надходженню надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі. Збільшилась кількість годин, у які буде діяти лише одна черга.

Менше відключень буде у періоди до 15-ї години, з 18:00 до 20:00 та з 23:00 до 24:00. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго".

Дві черги відключень будуть діяти в періоди з 15:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00. Це стосується усіх областей. Зміна графіків погодинних відключень пов’язана з наданням екстреної допомоги польській енергосистемі, у якій виник надлишок електроенергії.

"Причина зменшення обсягу обмежень зараз ― екстрене постачання надлишків електроенергії з енергосистеми Польщі", ― йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що раніше в "Укренерго" повідомляли, що дві черги відключень 26 липня будуть діяти з 13:00 до 18:00 та з 20:00 до 23:00. Жорсткіші обмеження скоротили на дві години.

"Телеграф" раніше повідомляв про знеструмлення у кількох областях після атаки дронів. Ворог продовжує атакувати об’єкти енергосистеми України. Тільки деякі населені пункти встигли заживити за декілька годин.

У соцмережах українці скаржаться через зменшення відключень світла. Виявилось, що це негативно впливає на тайм-менеджмент (управління часом, розпорядок дня).