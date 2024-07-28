Навіть не виповнилося 18: названо ім’я загиблого першокурсника харківського університету Повітряних сил

Причини інциденту поки що не озвучуються

Під час виконання навчального польоту під Харковом загинув першокурсник із Львівщини. Хлопцеві ще не виповнилося 18 років.

Інформацію про це оприлюднила пресслужба Самбірської міської ради. Зазначається, що загиблим виявився курсант першого курсу Харківського національного університету Повітряних Сил (ХНУВС) Капустенський Юрій Ігорьович.

Йому залишалося три місяці до повноліття.

"Мер Юрій Гамар, депутатський корпус та виконавчий комітет Самбірської міської ради висловлюють щирі співчуття рідним та близьким загиблого захисника України", — йдеться у повідомленні.

Там зазначили, що про місце та дату похорону буде повідомлено пізніше.

Як повідомлялося раніше, трагедія сталася 27 липня, про що проінформувала пресслужба ХНУВС. Там не повідомили деталей інциденту, вказавши лише, що це сталося, коли курсант виконував тренувальний політ на літаку К-10 Swift.

Як повідомлялося раніше, напередодні російська ракета пошкодила будинок відомого харківського бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. Він та його сім’я вціліли, але деякі отримали легкі поранення.